Кошти будуть виділені в рамках Програми екстреного відновлення, направленого на критичну інфраструктуру. Угода про виділення гранту від Уряду Японії була погоджена ще наприкінці березня 2023 року. Про це повідомляє Урядовий портал.

14 квітня 2023 року Грантову угоду підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та старший заступник Генерального директора JICA Хідея Кобаясі.

«Хочу подякувати Уряду Японії за системну допомогу Україні. Це вже друга грантова угода, підписана з агентством міжнародного співробітництва JICA. Така підтримка дозволяє нам оперативно та якісно реалізовувати проекти зі швидкого та гуманітарного відновлення.

Насамперед йдеться про забезпечення базових потреб наших громадян та відновлення критичної інфраструктури.

Цивілізований світ не залишився осторонь вирішення вкрай складних проблем в Україні через повномасштабну війну. І ми дуже цінуємо таку підтримку. Зі свого боку робимо все, щоб процеси відновлення були максимально прозорими та підзвітними», — зазначив Олександр Кубраков.

Кошти виділятимуться на покращення та підтримку наступних напрямків:

- обладнання для гуманітарного розмінування

- транспортне обслуговування

- енергетичне обслуговування

- управління відходами руйнувань

- водопостачання

- медичне обладнання

- обладнання для надання освітніх послуг

- аграрного сектору

- сектору суспільного мовлення

- сектору комунальних послуг на рівні органів місцевого самоврядування.

Крім того, Уряд Японії виділить 70 мільйонів доларів грантової підтримки відновлення України через механізм Програми розвитку ООН. Загалом з початку року була досягнута домовленість між Україною та Японією про виділення понад 600 млн дол на відновлення України.

Агентство JICA – всесвітньо відома японська урядова організація з надання технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав.