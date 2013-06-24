Міністр фінансів Сергій Марченко, голова НБУ Андрій Пишний та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підписали меморандум про взаєморозуміння та кредитну угоду між Україною та ЄС щодо залучення до 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги (MFA). Кошти — частина ініціативи G7 щодо механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). Остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів усіх сторін ініціативи. З огляду на запропоноване фінансування Сполученими Штатами на 20 мільярдів доларів США макрофінансова допомога від ЄС може становити 18 мільярдів євро.

Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф у ЄС. Тобто очікують, що всі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуть на погашення. Кошти надаватимуть відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Програмою передбачено 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

«Наступний важливий крок у залученні коштів за рахунок заморожених активів країни-агресора. Останніми місяцями ми активно працювали з Європейським Союзом та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України 2025 року й надалі. Вдячний за конструктивну співпрацю та готовність у стислі терміни реалізовувати справедливі рішення», — зазначив Сергій Марченко, повідомляє Мінфін.