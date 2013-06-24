Мінцифри та EdCamp Ukraine підписали меморандум про співпрацю у сфері цифровізації системи освіти. Мета меморандуму — посилити співпрацю в розвитку цифрових навичок, цифрових інновацій, розбудови якісного навчального середовища та надолуження освітніх втрат і розривів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Освіта — один із наших головних пріоритетів. Адже ми повинні боротися за людський капітал, наздоганяти світ, створювати найкращі умови для розвитку та навчання українців. Зокрема, реанімували реформу НУШ та створили концепцію перетворення старих радянських шкіл на сучасні простори, впроваджуємо нові технології та вбиваємо зайву бюрократію для батьків і вчителів, трансформуємо профтехи та запускаємо реформу фінансування вищої освіти. Продовжуємо впроваджувати цифрові інструменти, які трансформують систему освіти й дають більше можливостей для розвитку як дітей, так і вчителів», — говорить Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Мінцифри та EdCamp Ukraine спільно працюватимуть над удосконаленням інформаційно-навчального середовища системи освіти, дистанційного навчання й підвищення кваліфікації, проведенням регіональних, національних та міжнародних конференцій для вчителів у форматі EdCamp та інших подій.

«Для нас честь — підписати цей меморандум, оскільки наша організація багато докладається до цифрової трансформації сфери освіти. Зокрема, у 2021 році ми запустили національну платформу можливостей підвищення кваліфікації EdWay. Ми співпрацюємо з такими гігантами у галузі IT, як HP, Lenovo, Intel, Microsoft та інші. Проводимо підвищення кваліфікації інформаційно-цифрової компетентності вчительства. Тож ми дуже раді, що змогли формалізувати наші стосунки», — зазначає Олександр Елькін, голова Ради ГО «ЕдКемп Україна».

Під час підписання меморандуму обговорили наслідки ковіду та повномасштабної війни для освіти. Визначили проблеми, які треба вирішувати вже сьогодні, щоб у майбутньому діти мали можливість повноцінно обирати професійний шлях.

Також команда EdCamp Ukraine з профільними державними інституціями презентувала вибрані результати України в дослідженнісоціально-емоційних навичок (ДоСЕН) та національну онлайн-платформу ПОВІР. Це безоплатне середовище для учнів і їхніх батьків для зростання та навчання учнів середньої й старшої школи. Платформа допоможе покращити знання з української та англійської мов, математики, а також розвинути софт-скіли. Скоро перші 2 000 учнів почнуть безоплатно навчатися з ПОВІР. Далі проект масштабуватиметься.