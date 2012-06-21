Під час робочого візиту до Федеративної Республіки Німеччина 18 березня відбулася зустріч між Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та міністром транспорту, майбутнім Прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Гендріком Вюстом.

Сторони обговорили економічне співробітництво, партнерство у сфері діджиталізації та започаткування спільних інвестиційних проектів в Україні.

«Північний Рейн-Вестфалія посідає перше місце серед німецьких федеральних земель за обсягом торгівлі та інвестицій з Україною. Ми бачимо значні перспективи у розширенні нашого співробітництва. Це можуть бути спільні проєкти в авіакосмічній галузі, у сфері логістики та розміщення в Україні виробничих потужностей для виготовлення батарей та інших комплектуючих для електромобілів», — відзначив Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду також наголосив, що наша держава має значний транзитний потенціал, зокрема в питанні організації та розвитку вантажних перевезень між Європою та Азією. Крім того, Україна, за його словами, зацікавлена налагодити взаємодію з портом Дуйсбург, який є найбільшим внутрішнім портом світу та найбільшим логістичним пунктом Центральної Європи.

«Ми готові розширювати нашу співпрацю з Німеччиною та запрошуємо німецький бізнес інвестувати в Україну. Цього року ми маємо на меті залучити до 12 млрд грн від продажу об’єктів великої приватизації. Також цьогоріч продовжиться залучення іноземних інвестицій завдяки державно-приватному партнерству у сфері інфраструктурних проєктів. У 2020 році ми розширили й вдосконалили стимули для притоку інвестицій. Все це дає гарні можливості для німецьких компаній вигідно вкладати гроші в нові проекти в Україні», — підкреслив Прем’єр-міністр України.

Під час зустрічі Дениса Шмигаля та Гендріка Вюста між UkraineInvest, агенцією NRW.Global Business, представниками української ІТ спільноти та двома німецькими бізнес-асоціаціями було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно налагодження українсько-німецького партнерства у сфері діджиталізації.