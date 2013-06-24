30 серпня 2024 року Міністр юстиції України Денис Малюська та Голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде підписали Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції України та Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй щодо забезпечення захисту прав дітей. Також у підписанні взяли участь заступник Міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Людмила Сугак, начальник Відділу міжнародного співробітництва та протоколу Ярослав Новосьолов, керівниця проектів захисту дітей Представництва ЮНІСЕФ в Україні Ван Чі Фам, координатор проектів захисту дітей Представництва ЮНІСЕФ в Україні Віталій Старіков, координатор офісу Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Микола Шалахін. Вказаний Меморандум про взаєморозуміння формалізує партнерство та зобов’язання між Мін’юстом та ЮНІСЕФ співпрацювати над визначенням спільного бачення щодо проведення реформи у сфері захисту прав дітей та створення відповідних механізмів для її впровадження, що буде реалізовуватися в Україні. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на посилення захисту прав дітей, зокрема шляхом зміцнення правосуддя, дружнього до дітей, відповідно до стандартів Європейського Союзу та міжнародних стандартів. Спільна робота буде зосереджена на посиленні компонентів запобігання та реагування в системі правосуддя, забезпеченні адаптації кримінальних та інших процесів правосуддя до потреб та вразливості дітей з метою їх реабілітації та успішної реінтеграції в сім'ї та громади, а також на тому, щоб система враховувала найкращі інтереси дитини як першочерговий чинник у всіх процесах та рішеннях.

Відповідно до положень Меморандуму сфера співробітництва охоплюватиме наступні напрями:

зміцнення верховенства права та реформування доступу до правосуддя в рамках процесу вступу до ЄС у частині, що стосується дітей, та забезпеченні дотримання прав і добробуту дітей відповідно до стандартів ЄС та міжнародних стандартів;

посилення координаційної ролі Мін’юсту у захисті прав дітей у системі правосуддя, в тому числі шляхом підтримки Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх (МКР) для забезпечення ефективної співпраці та координації між суб’єктами правосуддя та іншими зацікавленими сторонами;

зміцнення інституційної спроможності впроваджувати законодавчу базу, політику, стандарти, кращі практики захисту прав дітей;

розробка та впровадження ефективних механізмів захисту прав дітей, які стали жертвами та свідками насильства;

запровадження у системі правосуддя практики відведення дітей з формального судового розгляду до альтернативних заходів, удосконалення механізмів застосування до дітей заходів, альтернативних триманню під вартою, а також запровадження практики медіації та інших форм відновного правосуддя;

розробка ефективних механізмів спеціалізації суддів з розгляду справ, пов’язаних із сім’єю та дітьми, та запровадження медіації у цивільних справах;

ЮНІСЕФ у координації та співпраці з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права та з повною повагою до мандату та компетенції останнього, підтримуватиме Мін’юст у виконанні його ролі Національного органу України для сприяння контактам з Постійним бюро Гаазької конференції з міжнародного приватного права, а також його функцій як центрального органу України відповідно до різних конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права в частині, що стосується дітей.

Сторони співпрацюватимуть у зазначених вище сферах і здійснюватимуть це шляхом підготовки та реалізації спільних заходів, проектів та програм.

Денис Малюська подякував міжнародним партнерам за непохитну підтримку України та висловив сподівання на плідну співпрацю між Міністерством юстиції та Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.