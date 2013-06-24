25 квітня на полях Весняних зборів МВФ – Світового банку у Вашингтоні, США, Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали Договір гарантії за проектом “Проект фінансування екстрених закупівель газу НАК “Нафтогаз України” (ІІІ)”. Він передбачає надання газопостачальній компанії 270 млн євро для підтримки стійкості роботи та ліквідності. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Підписантом від України виступив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, від ЄБРР - Президент Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

“На сьогоднішній день ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України та відіграє значну роль у реконструкції та відновленні країни. Завдяки тісній співпраці Банку з Урядом України вдалось забезпечити стабільну роботу та відновлення ключових суб’єктів критичної інфраструктури. Проекти Банку в енергетичній сфері є особливо важливими, адже росія завдала значної шкоди енергетичній системі України з початку повномасштабного вторгнення. Тож сьогоднішня угода допоможе залучити необхідні ресурси для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025-2026 років”, - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко після підписання.

Також у Вашингтоні відбулася зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Президентом ЄБРР Оділь Рено-Бассо. У зустрічі взяв участь Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Ключовою темою обговорень стали результати співпраці за минулий рік, пріоритети фінансування на 2025 рік і поточний портфель проектів ЄБРР в державному та приватному секторах.

Міністр фінансів України подякував Президенту ЄБРР за непохитну та рішучу підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення, а також за суттєве збільшення інвестицій з метою підтримки діючих та нових проектів.

Станом на квітень 2025 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 22 млрд євро. А від початку повномасштабної війни Україна отримала понад 6 млрд євро інвестицій Банку. Значну частину коштів залучено на підтримку енергосектору, який відчутно постраждав від обстрілів рф.

На сьогодні портфель діючих проектів ЄБРР у державному секторі складається з 12 проектів із загальним обсягом кредитування - 2,4 млрд євро, більша частина з яких – 60% – у енергетичному секторі.

У державному секторі економіки співпраця з ЄБРР з початку повномасштабного вторгнення зосереджена на підтримці ліквідності та стійкості ключових суб'єктів господарювання критичної інфраструктури з загальним фінансуванням у розмірі 1,2 млрд євро. З них 500 млн євро було виділено на екстрену закупівлю газу для забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022-2025 років.

Задля зміцнення енергетичної безпеки України та забезпечення стабільності роботи системи передачі електроенергії у 2022-2024 роках на підтримку ліквідності та стійкості роботи НЕК "Укренерго" ЄБРР виділено близько 600 млн євро.

У результаті зустрічі сторони визначили пріоритетні сфери для залучення подальших інвестицій: відновлення інфраструктури, посилення енергетичної безпеки та підтримка державного та приватного секторів.

У свою чергу Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо запевнила українську сторону, що Банк продовжуватиме надавати стабільну та стійку підтримку Україні.