За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 561 пільговий кредит на загальну суму 2,2 млрд грн, з яких 346 кредитів – від банків державного сектору економіки на 0,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2024 року за Програмою підприємці отримали 22 006 кредитів на 82,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 16 404 кредити на 41,5 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 66 148 кредитів на 259,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 49 438 кредитів на 131,9 млрд грн), з яких станом на 25 листопада поточного року:

- 29,71 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 66,74 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 40,55 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 27,63 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,46 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,55 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 22,81 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 100 970 кредитних договорів на 349,5 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 69 914 договорів на 158,6 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня цього року Уряд підтримавзапропоновані Мінфіном змінидля удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%», «Доступний факторинг».