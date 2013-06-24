У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початкувикористання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 43 298 кредитів на загальну суму 138,4 млрд гривень. З них у 2024 році – 10 323 кредити на 35,5 млрд грн.

У грудні підприємці отримали 777 кредитів на понад 3 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Станом на 1 січня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21 825 кредитів на 74,9 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 січня 2025 року під державні гарантії на портфельній основі лідирують такі банки:

Приватбанк – 14 839 кредитів на загальну суму 23,7 млрд грн, що становить 65 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 2 909 кредитів на 10,6 млрд грн (49 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 942 кредити на 10,4 млрд грн (70 % від свого ліміту);

ПУМБ – 675 кредитів на 7,2 млрд грн (68 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 438 кредитів на 6,3 млрд грн (62 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві – 2 617 кредитів на загальну суму 9,9 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1 746 кредитів на 5,8 млрд грн;

у Львівській – 1 816 кредитів на 5,5 млрд грн;

у Київській – 1 420 кредитів на 4,7 млрд грн;

у Харківській – 755 кредитів на 4,6 млрд гривень.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах: