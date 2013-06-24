За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» підприємці отримали від уповноважених банків 241 пільговий кредит на загальну суму 1,3 млрд гривень. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З початку 2025 року за програмою 5-7-9 підприємці отримали 2 794 кредити на 9,3 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки – 1 684 кредити на 3,9 млрд гривень.

За час дії воєнного стану в Україні видано 71 682 кредити на 279,8 млрд грн (у тому числі банками державного сектору – 52 799 кредитів на 139,6 млрд грн), з яких станом на 24 лютого поточного року:

- 34,39 млрд грн – на інвестиційні цілі;

- 70,58 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

- 41,67 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

- 32,66 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

- 1,97 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

- 57,44 млрд грн – на антивоєнні цілі;

- 27,53 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту Програми підписано 106 504 кредитні договори на 369,4 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 73 275 договорів на 166,3 млрд гривень.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі ключові аспекти діяльності Фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 46 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.

Нагадаємо, що 13 вересня минулого року Уряд підтримав запропоновані Мінфіном зміни для удосконалення процесів надання фінансової державної підтримки мікро- , малого та середнього підприємництва (ММСП), що особливо важливо в умовах повномасштабної війни. Насамперед, йдеться про розвиток Державних програм «Доступні кредити 5-7-9%», «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9%» «Доступний факторинг».