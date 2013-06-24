Минулого року діючі та майбутні підприємці отримали понад 50 тисяч консультацій в офісах «Зроблено в Україні». Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час заходу «Підприємництво без бар’єрів: офіси «Зроблено в Україні» як драйвери змін». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У відкритті заходу взяли участь: заступник Міністра економіки Тетяна Бережна, директор Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, Тимчасовий повірений у справах Посольства Японії в Україні Юджі Токіта, заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс, керівник Центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» Марина Саприкіна.

«До реалізації політики «Зроблено в Україні» активно долучаються регіональні офіси, які допомагають малому і мікробізнесу дізнатися про можливості державної підтримки та подати заявки. Наразі в Україні працює 81 офіс «Зроблено в Україні». Лише за минулий рік в цих центрах надали 50 тисяч консультацій підприємцям. Ми аналізуємо мережу офісів і те, де можемо її масштабувати. Найбільш ефективне таке масштабування — у співпраці із партнерами. Ми це вже побачили на практиці, коли за підтримки ПРООН та Уряду Японії змогли відкрити низку офісів у регіонах», — наголосила Юлія Свириденко.

Уряд планує масштабувати мережу регіональних офісів, а також залучити ще більше партнерів для співпраці. Досвід співпраці із ПРООН довів, що такий підхід дає бізнесу ширший спектр можливостей, адже знайомить підприємців не тільки із державними програмами, але й із пропозиціями донорів.

«Офіси «Зроблено в Україні» ефективно працюють у синергії державних та недержавних ініціатив. Наприклад, завдяки співпраці з ПРООН підприємці отримують доступ не лише до державних програм, а й до грантів міжнародних партнерів. Офіси мають стати центрами взаємодії між бізнесом, владою та потенційними інвесторами», — наголосила Юлія Свириденко.

Найбільшою популярністю у підприємців користуються програми «Доступні кредити 5-7-9%», єОселя та «Гранти на розвиток переробних підприємств».

«Серед програм із найбільшим мультиплікаційним ефектом: «Компенсація 25% за придбання вітчизняної с/г техніки», «Доступні кредити 5-7-9%» та «єОселя». Тобто, це ті програми, які найбільше активізують інші галузі економіки та залучають найбільше субпідрядників. 1 гривня вкладена державою в програму компенсацій за виробництво сільгосптехніки повертається в економіку у вигляді вже чотирьох із половиною гривень», — зазначила Юлія Свириденко.

Довідково

Конференція організована за сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні у співпраці з Міністерством економіки України, Державним Центром зайнятості та Центром «Розвиток КСВ» в межах проекту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки Уряду Японії.