За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 600 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 450 кредитів — від банків державного сектору економіки на 1,1 млрд грн. Із початку 2024 року за програмою підприємці отримали 5116 кредитів на загальну суму 20,24 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 3731 кредит на 10,15 млрд грн.

За період воєнного стану в Україні видано 49 258 доступних кредитів на загальну суму 197,5 млрд грн (зокрема банки державного сектору видали 36 765 кредитів на 100,5 млрд грн), з яких станом на 25 березня нинішнього року: 15,57 млрд грн — на інвестиційні цілі; 55,61 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 36,88 млрд грн — для сільськогосподарських товаровиробників; 1,25 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 57,44 млрд грн — на антивоєнні цілі; 7,88 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику. Усього з початку чинності програми підписано 84 080 кредитних договорів на загальну суму 287,1 млрд грн, з них банки державного сектору економіки видали 57 241 договір на 127,1 млрд грн.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиний учасник якого — уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує всі аспекти діяльності фонду.

За Державною програмою «Доступні кредити 5—7—9%» ФРП уклав угоди про співпрацю із 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами в межах програми.

Торік 27 грудня для розширення можливості підприємців одержання держпідтримки з ініціативиМінфінууряд внісзмінидо порядків, які регулюють надання фінансової державної підтримки в межах програми «5—7—9%». Передусім знято обмеження в одержанні державної підтримки стосовно окремих категорій підприємств, які постраждали від бойових дій. Також у межах домовленостей з МВФ змінами передбачено сфокусувати програму «5—7—9%» на мікро-, малих та середніх підприємствах.

Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5—7—9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5—7—9%» в умовах воєнного стану уряд ухваливпостановувід 14 березня 2023 р. № 229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва».

Наприкінці минулого року офіційно впроваджено програму«Доступний факторинг»— новий фінансовий інструмент у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» для забезпечення мікро-, малого та середнього підприємництва оборотним капіталом, повідомляє Міністерство фінансів.