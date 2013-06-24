За минулий тиждень у межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 561 пільговий кредит на загальну суму 2,2млрдгрн, з яких 346 кредитів — від банків державного сектору економіки на 0,6 млрд грн.

Із початку 2024 року за програмою підприємці отримали 22006 кредитів на 82,6 млрд грн, з яких від банків державного сектору економіки — 16404кредити на 41,5 млрд грн.

За час воєнного стану в Україні видано 66148кредитів на259,8 млрд грн (зокрема банки державного сектору видали 49438кредитів на 131,9 млрд грн), з яких на 25листопада нинішнього року: 29,71 млрд грн — на інвестиційні цілі; 66,74 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу; 40,55 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 27,63 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції; 1,46 млрд грн — на фінансування енергосервісу; 57,55 млрд грн — на антивоєнні цілі; 22,81 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з початку чинності програми підписано 100970кредитних договорів на 349,5 млрд грн, з них банки державного сектору економіки уклали 69914 договорів на 158,6 млрд грн, повідомляє Мінфін.