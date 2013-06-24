«Сьогодні перед нами стоїть завдання – створити можливість безперебійної роботи для наших підприємств та забезпечити запас міцності енергосистеми в умовах регулярних ударів держави-терориста по об’єктах енергоструктури, адже потрібно, щоб економіка працювала», - на цьому наголосила Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко на зустрічі з представниками галузевих об’єднань та підприємств – найбільшими споживачами електроенергії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Запроваджений рішенням Уряду механізм імпорту електроенергії з ЄС дозволить виробникам зменшити залежність від планових відключень електроенергії та сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.

«Це було непросто, але нам вдалося створити прийнятний робочий механізм. Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, складає 600 МВт на годину. Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в об’ємах закупленої ним електроенергії», - зазначила Юлія Свириденко.

Запропонований механізм, що прописаний у постанові Кабінету Міністрів № 1 від 3 січня 2023 року, допоможе функціонувати цілим галузям економіки, насамперед тим, що критично залежні від безперебійного енергопостачання.

У процесі діалогу представники українських підприємств та галузевих об’єднань висловили також свої пропозиції щодо удосконалення запропонованого механізму та вирішення окремих питань енергопостачання. Пропозиції будуть акумульовані Мінекономіки і Міненерго та враховані під час подальшої роботи з забезпечення балансу енергосистеми для функціонування економіки в умовах воєнного стану.