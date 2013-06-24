Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих зможуть забронювати працівників — це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями, підприємства зможуть бронювати працівників на довший строк — до 12 місяців як і раніше. Відповідні зміни до постанов №76 та №1332 Кабінет Міністрів України ухвалив 29 листопада. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З 1 грудня 2024 року процедура бронювання знову стане доступною через портал «Дія». Для того, щоб бронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями . У бізнесу є на це понад три місяці — до кінця лютого 2025 року.

Водночас Уряд передбачив для підприємств з діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого 2025 року нових працівників, або у разі завершення бронювання діючих працівників. Тобто, до кінця відведеного строку на оновлення критичності. За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності — бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Приклад. Якщо термін бронювання працівників закінчується 5 січня 2025 року, а підприємство не встигло ще оновити критичність упродовж грудня, то може продовжити бронювання цих працівників через Дію, але на термін не довше ніж термін дії їхньої критичності та не довше ніж до 28 лютого 2024 року. Якщо ж підприємство вже оновило критичність — воно може вже у грудні 2024 року почати процес перебронювання цих працівників на новий строк — до 12 місяців.

«Після проведеного аудиту Уряд запустив для всіх підприємств процес оновлення критичності з врахуванням обов’язкових критеріїв щодо рівня зарплати та відсутності податкових боргів. Ми надали понад три місяці усім підприємствам для цього. Водночас для ефективної роботи економіки, ми дозволили критичним підприємствам у цей перехідний період, поки триває оновлення критичності — бронювати або переброньовувати працівників. Таке бронювання діятиме до кінця лютого 2025 року. Після того як вони оновлять критичність — у них знову з’явиться можливість бронювання на довший строк», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Також Уряд спростив механізм перевірки зарплат у працівників критичних підприємств, яких бронюють. Якщо підприємство з 1 грудня хоче забронювати нового чи вже працюючого фахівця — керівник під час подання списку на бронювання на порталі Дія має декларативно підтвердити, що нарахована зарплата працівника (до сплати усіх податків) буде не менше 20 тис. грн. Таким чином, якщо підприємство хоче забронювати нового працівника чи продовжити діюче бронювання працівника йому буде достатньо встановити рівень зарплати вищу за 20 тис. грн з дати бронювання без обов’язку мати вищу зарплату у попередній період.

Це дозволить бізнесу бронювати новоприйнятих працівників відразу, якщо він відповідає вимогам щодо рівня зарплати. Якщо підприємство забронювало працівника, то контролює забезпечення рівня його зарплати не менше 20 тис. грн. Підприємства, які декларативно подадуть недостовірний рівень зарплати працівників — втратять критичність і не зможуть повернути її протягом щонайменше шести місяців.

Інші зміни:

Нові пріоритети для професійної підтримки. До списку посад, які можуть бути заброньовані без обмежень за обсягами, додано фахівців у сфері протезно-ортопедичного виробництва.

Підтримка міжнародних проектів. Бізнес, що реалізує гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, повинен відповідати новим критеріям, затвердженим Міністерством реінтеграції.

Ключові дати:

З 1 грудня 2024 року бронювання стане доступним через портал «Дія».

Критично важливі підприємства повинні оновити свою критичність до 28 лютого 2025 року.

Критично важливі підприємства, які поки не оновили критичність — зможуть бронювати працівників. Бронювання буде діючим до 28 лютого 2025 року.

Критично важливі підприємства, які оновили критичність — зможуть бронювати працівників на довший строк до 12 місяців.

Довідково

Як забронювати працівника з 1 грудня?

Підприємству потрібно оновити критичність. Тобто подати пакет документів, які підтверджують, що воно відповідає трьом критеріям з восьми.

Два критерії обов’язкові:

Перший. Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (це приблизно 20 тис. грн). І також зарплата працівника, якого бронює підприємство має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тис. грн).

Другий. Компанія не повинна мати заборгованості зі сплати податків.

Третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Куди подавати документи для оновлення чи отримання критичності?

Пакет документів потрібно подати до ОВА чи профільного для вас міністерства. На розгляд документів — до 10 днів. Комісії регулярно збираються для ухвалення рішень.

Якщо оновили критичність?

Переходьте на портал Дія. З 1 грудня можна подати список працівників на бронювання. Процедура незмінна. Керівник компанії подає списки працівників на бронювання.

Авторизуйтесь в електронному кабінеті на порталі Дія.

У розділі послуги оберіть “Бронювання”.

Виберіть опцію Подати заяву.

Вкажіть дані працівників для бронювання.

Підтвердьте заробітну плату працівника, якого бронюєте.

Перевірте заяву та підпишіть її (підпис має поставити керівник підприємства або підписант).

Очікуйте результату:

Заява обробляється протягом трьох днів.

Повідомлення надходить на електронну пошту та в особистий кабінет, успішне бронювання буде відображатись у Резерв+ працівника.

Чи треба підприємству проходити ці кроки, якщо у вас вже є критичність?

Так. Адже ви повинні відповідати оновленим критеріям.

Чи втратить підприємство критичність, а працівники бронювання?

Ні. У підприємства є три місяці, щоб оновити критичність і переподати дані працівників. Дедлайн — 28 лютого.

Чи стане підприємствам важче отримувати статус критичного та забронювати працівників?

Ні. Сама процедура бронювання знайома бізнесу і не змінюється.

Чи можна бронювати новоприйнятих працівників?

Так. Підприємство під час бронювання працівника підтверджує, що він отримує зарплату 20 тис. грн. Система перевірятиме дані Пенсійного фонду щомісячної звітності по зарплаті.