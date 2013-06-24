2023 рік можна справедливо назвати роком української суб’єктності на міжнародній арені. Продовжуємо працювати над двома важливими треками, без яких майбутнє України неможливе: підсумки 2023 року для довкіллєвої сфери. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

“Ми той народ, який радіє збиттю ворожих ракет та підриву кораблів більше, ніж календарним святам. Суспільство, у якого новорічне бажання одне на всіх. Країна, у якої підсумки року означають одне: попереду ще більше роботи й амбітних цілей”, - прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Перший – Перемога України у війні. Маємо єдину “парасольку” на шляху до Перемоги – Формулу миру Володимира Зеленського. Її частиною є наша Довкіллєва Декларація. Вона стане фундаментом для єднання всього цивілізованого світу навколо проблеми руйнування довкілля війною та зупинення екоциду.

Другий трек – євроінтеграція. Те, що єднає всі наші реформи і дії всередині країни. У 2023 році ми провели селф-скринінг європейського законодавства – проаналізували 911 актів права ЄС.

– Ратифікували дві поправки до “Конвенції Еспо”. Це сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України й розвитку добросусідських відносин з ЄС.

– Завершили реформу галузі надрокористування. Завдяки реформі надходження до Держбюджету сягнули рекордних – понад 2 млрд гривень. З них 75% – від проведення електронних аукціонів.

– Приєдналися до Мінаматської конвенції про ртуть.

– Розпочали реформу державної системи моніторингу довкілля.

– Відкрили Кліматичний офіс та презентували на міжнародних майданчиках кліматичну політику України. У 2024 році плануємо адвокатувати кліматичний закон країни.

– Цифровізували та оновили 17 довкіллєвих послуг.

Нам вдалося майже неможливе:

– Цього року стартувала масштабна реформа системи управління відходами.

– Завдяки адвокації реформи запобігання промисловому забрудненню у першому читанні схвалений законопроект 6004-д. Впевнені, що 2024 рік стане роком, коли цей євроінтеграційний закон буде прийнятий.

– Україна стала спостерігачем у Севільському процесі. Після офіційного приєднання до ЄС, матимемо «право голосу», щоб українські реалії, в яких працює наша промисловість, були враховані при розробці НДТМ.

– Актуалізували реформу екологічного контролю. Маємо відновити довіру до екологічних інспекторів та усунути дублювання функцій державного контролю іншими держорганами.

У підсумку за результатами звіту Європейської Комісії ми за рік з одиниці “за довкілля” за попередні 8 років роботи, досягли очевидного прогресу. Сьогодні наша оцінка відображає результати року роботи над реформами – “4” з “5” за прогрес, “2” з “5” за наближеність законодавства до ЄС.

Дякуємо Збройним силам України, що все це стало можливим. Усі наші досягнення – завдяки вам і заради майбутнього, на сторожі якого ви стоїте щодня.

Ми обов’язково доведемо до логічного кінця усі наші актуальні цілі й поставимо перед собою нові – ще масштабніші.