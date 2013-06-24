У період з 23 по 28 червня 2024 року у Сінгапурі відбувалося Пленарне засідання Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідно до офіційної інформації FATFза наслідками Пленарного засідання, зупинення членства рф у FATF залишається в силі. У продовження заяв, опублікованих з березня 2022 р., FATF повторно наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти рф з метою захисту міжнародної фінансової системи. Однак до чорного списку рф знову не внесли.

FATF також ухвалила заяву, в якій попередила всі країни про посилення фінансових зв'язків Північної Кореєї з міжнародною фінансовою системою і нагадала про серйозні загрози, які це створює для фінансування розповсюдження зброї масового знищення. FATF наголосила на необхідності жорсткого застосування цільових фінансових санкцій проти Північної Кореї та припинення будь-яких кореспондентських відносин з банками КНДР.

«Ми очікували більш рішучих дій від FATF у зв'язку з численними доказами порушень з боку росії. Хоча я вітаю рішення про продовження призупинення членства рф, все ще бракує належної реакції – включення до чорного списку. FATF, яка відповідає за безпеку глобальної фінансової системи, повинна дотримуватися свого мандату та прямо назвати країну, яка збільшила свої фінансові зв'язки з Північною Кореєю, порушуючи Резолюції Ради Безпеки ООН. Доказів такої співпраці достатньо. Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів проти росії грає на користь кремля, дозволяючи йому та потенційно іншим зловмисникам і далі підривати міжнародну систему», - зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

По завершенню Пленарного засідання FATF Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський зазначив: «Україна продовжує бути активним учасником засідань FATF, контакти із делегаціями посилюються. Варто відзначити високий технічний рівень дискусій стосовно ризиків, що несе росія для Глобального середовища боротьби з фінансуванням нерозповсюдження, фінансуванням тероризму та відмиванням коштів. Робота буде продовжена.

росія, як зупинений член FATF, не має уникати відповідальності за свої дії в межах Мандату FATF. Наша команда працює над подальшими заходами, і я дякую всім колегам на національному та міжнародному рівні, хто підтримує ці зусилля».