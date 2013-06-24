24 травня в Умані відбувся II Туристично-економічний форум «Туризм в Україні: вимоги сьогодення».

Основними організаторами заходу стали Уманська міська рада а та Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування «Кластер «Шляхами Трипільської Праматері».

Близько 150 учасників прибули до Умані для обговорення нагальних проблем, нових ідей та шляхів розвитку туризму в Україні в умовах сьогодення; для спілкування та побудови партнерства, обміну кращими практиками розвитку туризму під час війни.

Умань зібрала фахівців з різних областей України: понад 10 журналістів та блогерів; 23 спікерів-експертів, понад 10 туроператорів та турагентів, голів громад, велику кількість представників органів місцевого самоврядування різних областей України, експертів туризму, представників бізнесу, краєзнавців, готельєрів проєктних менеджерів.

Серед тем, які були підняті: розвиток сталого туризму, безбар’єрність та інклюзивний підхід в туризмі, маркетинг територій туристичних дестинацій, хто і як заробляє на туризмі, перспективи розвитку кластерної моделі розвитку туристичних дестинацій на прикладі кластера «Шляхами Трипільської Праматері».

З вітаннями на початку заходу до учасників звернулися міський голова Плетньова Ірина Григорівна, заступник голови Черкаської обласної військової адміністрації Олександр Турченяк, представниця Вінницької обласної ради Марія Якименко, виконавчий директор МА ОМС «Кластер «Шляхами Трипільської Праматері» Павло Ярмій, голова правління Moldovan Fashion Cluster «Sorintex» з міста Сороки та в режимі онлайн привітала всіх голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів.

В панельних дискусіях офлайн та онлайн взяли участь спікери - передові фахівці в різних галузях:

•Тетяна Грицька, представниця Державного агентства розвитку туризму України;

•Ніна Мацюк, розробниця довідника «Гостинність без бар’єрів»;

•Галина Кучер, начальниця управління праці та соціального захисту населення УМР, авторка ідеї створення першого в Україні відділення інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму;

•Марія Юхновець, співзасновниця та член правління Асоціації в’їзних туроператорів України;

•Ігор Чава, представник Державного агентства розвитку туризму України;

Христина Лебедь, начальниця управління туризму Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради;

•Тарас Ковальчук, підприємець, член ради правління національної ресторанної асоціації України;

•Ірина Марків, очільниця ТІЦ м. Дрогобича;

•Артур Лупашко, засновник Ribas Hotels Group;

•Валерія Бондаренко, керівниця міжнародного культурно-гуманітарного проєкту «Відлуння руйнації»;

•Тарас Маселко, PR-директор холдингу емоцій «!Fest»;

•Фазиль Аскеров, готельєр, експерт індустрії гостинності;

•Анатолій Тимчук, голова Староушицької громади;

• Андрій Зоін, голова ГО «Територія»​​;

•Аліна Олійник, співзасновниця «Бакота Хаб»;

•Владислав Чабанюк, директор ДІКЗ «Трипільська культура»;

•Кулакова Вікторія, голова БФ «Це Крафт», «Проект “Міфологізація Трипілля»;

•Тетяна Тимошенко, науковець Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

•Оксана Богославець, науковець Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

•Лілія Сонячна, докторка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України;

•Роман Григораш, представник Молдови, GRAPP Moldova;

•Роман Маленков, засновник та голова громадської організації «Україна Інкогніта».

Ключові тези з панельних дискусій ІІ Туристично-економічного форуму «Туризм в Україні: вимоги сьогодення»:

•Україна - цікава та героїчна туристична дестинація;

•Черкащина - місце сили та місце сильних;

•Туризм - це про економіку та гроші в громаду;

•Варто розвивати внутрішній туризм, складати маршрути, які можна популяризувати під час війни;

•Туристичну сферу необхідно готувати в рамках всієї доступності, не лише фізичної;

•Малим громадам краще об’єднувати сили та ресурси, формуючи їх в єдиний повноцінний туристичний продукт;

•Серед проблем сьогодення: безбар’єрність, людський ресурс, обслуговування в сфері гідів, безпека, неефективність.

•Грантові менеджери - спеціалісти, які можуть принести гроші в громаду;

•Малим громадам важливо говорити з бізнесом, який може вкладатися в проєкти;

•Кластерний метод розвитку громад - ефективний інструмент розвитку дестинації;

•Просувати туристичні локації можна через підтримку креативних індустрій, спільних ініціатив, співробітництва.

Поза програмою форуму відбулося розширене засідання МА ОМС "Кластер "Шляхами Трипільської Праматері".