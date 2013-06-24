Про результати заходу, який відбувся у Вінниці 7 червня, відзвітували на нараді з питань ветеранської політики під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, передає пресцентр Урядовий портал.

Всеукраїнський діалог провели з метою комунікації між ветеранами та громадами, щоб мати змогу втілювати ветеранські політики не тільки на регіональному рівні, а й на місцях, у громадах.

Для цього, крім урядового, міжнародного та громадського сектору, у заході взяли участь представники понад 200 громад.

Серед іншого, досягнуто таких результатів:

1. Роз’яснено норми постанови від 11 липня 2023 року № 702

Цей документ дає можливість регіонам та органам місцевого самоврядування створювати окремі підрозділи з питань ветеранської політики на місцях, що сприятиме розбудові інфраструктури ветеранської політики.

2. Презентовано постанови, які врегульовують та визначають функціонал фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб

Такі фахівці, окрім супроводу й інформування ветеранів, зможуть аналізувати їхні потреби та поширювати цю інформацію для формування якісної ветеранської політики.

3. Надано методичні рекомендації громадам для створення ветеранських просторів на місцях

Такі простори – це реальний інструмент для підтримки й розширення можливостей ветеранів та їхніх рідних.

Ірина Верещук подякувала організаторам та учасникам III Всеукраїнського діалогу «Громади – ветеранам» за плідні напрацювання й наголосила, що саме завдяки такій комунікації вдасться успішно реалізовувати ветеранську політику.