Про результати заходу, який відбувся у Вінниці 7 червня, відзвітували на нараді з питань ветеранської політики під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, передає пресцентр Урядовий портал.
Всеукраїнський діалог провели з метою комунікації між ветеранами та громадами, щоб мати змогу втілювати ветеранські політики не тільки на регіональному рівні, а й на місцях, у громадах.
Для цього, крім урядового, міжнародного та громадського сектору, у заході взяли участь представники понад 200 громад.
Серед іншого, досягнуто таких результатів:
1. Роз’яснено норми постанови від 11 липня 2023 року № 702
Цей документ дає можливість регіонам та органам місцевого самоврядування створювати окремі підрозділи з питань ветеранської політики на місцях, що сприятиме розбудові інфраструктури ветеранської політики.
2. Презентовано постанови, які врегульовують та визначають функціонал фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб
Такі фахівці, окрім супроводу й інформування ветеранів, зможуть аналізувати їхні потреби та поширювати цю інформацію для формування якісної ветеранської політики.
3. Надано методичні рекомендації громадам для створення ветеранських просторів на місцях
Такі простори – це реальний інструмент для підтримки й розширення можливостей ветеранів та їхніх рідних.
Ірина Верещук подякувала організаторам та учасникам III Всеукраїнського діалогу «Громади – ветеранам» за плідні напрацювання й наголосила, що саме завдяки такій комунікації вдасться успішно реалізовувати ветеранську політику.