З початку широкомасштабного вторгнення сапери повернули до використання 35 тис. кв. км української землі. Приблизно 17 тис. кв. км з них повернули до використання у 2024 році. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко під час наради під головуванням Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, передає пресцентр Урядовий портал.

«Станом на кінець 2024 року обстежено, очищено чи розміновано 35 тис. кв. км української землі. Це більше, ніж площа Одеської області — найбільшої з усіх областей України. Близько 17 тис. кв. км повернули до використання у 2024 році», — сказала Юлія Свириденко.

Як зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України, зокрема у 2024 році українські сапери повернули аграріям у використання понад 285 тис. га (2 850 кв. км) земель сільгосппризначення, визначених для першочергового обстеження та очищення. Усього за рік піротехніки обстежили більш ніж 318 тис. га (3 180 кв. км) таких земель. Крім того, є прогрес у посилення спроможності фахівців, які працюють у сфері протимінної діяльності.

«На кінець року налічується понад 200 машин механічного розмінування, частина з яких виготовлені або зібрані в Україні. Сертифіковано 73 оператори протимінної діяльності. У цій сфері працює вже майже 5,5 тисяч фахівців», — сказала Юлія Свириденко.

Крім того, торік Мінекономіки спільно Центром гуманітарного розмінування запустили ринок послуг з розмінування земель сільгосппризначення. Залучення до розмінування агроземель приватних операторів, роботу яких 100% покриває держава, прискорить очищення наших земель.

«Ми маємо прозору систему, яка дозволяє на конкурентних умовах проводити тендери на закупівлю послуг з розмінування агроземель. При цьому фермер не платить за розмінування, ці витрати покриває держава. Центр гуманітарного розмінування вже провів 50 аукціонів і уклав 47 угод на розмінування агроземель. Загальна економія склала понад 15%, або ж 97 мільйонів гривень. Моделювання показують, що після розмінування цих земель, лише за 1-2 роки можна зібрати урожай зернових, прибуток від якого буде співмірним чи навіть вищим ніж витрати на розмінування», — зазначила Юлія Свириденко.

Ключовим чинником позитивних результатів, досягнутих минулого року стала співпраця з партнерами та потужна допомога Україні. Як зазначила Юлія Свириденко, з початку повномасштабного вторгнення партнери виділили на підтримку проектів в гуманітарному розмінуванні майже 1,1 мільярда доларів. Кошти спрямовувались на розбудову спроможності в протимінній діяльності, наприклад навчання фахівців, на роботу в полях, зокрема, безпосереднє розмінування міжнародних операторів, а також на закупівлю техніки та обладнання.

За словами Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, ефективним інструментом взаємодії із партнерами стала Секторальна робоча група, до якої входить близько 70 учасників.