Президент Володимир Зеленський провів у понеділок зустріч із президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надією Кальвіньо, яка вперше відвідала Україну.

Глава держави подякував ЄІБ за підтримку українців та українок із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Загальна сума наданої допомоги становить уже понад 2 мільярди євро.

«Це серйозна підтримка, і ми розраховуємо на продовження нашого партнерства. Знаю, що є рішення інвестувати цього року в проєкти в Україні додаткові 2 мільярди євро, на які ми можемо розраховувати», — сказав Президент.

Ключові теми зустрічі — підтримка енергетики в умовах постійних російських атак, будівництво укриттів у школах і дитсадках та пунктів перетину кордону, а також забезпечення житлом внутрішніх переселенців, які втратили дім через російську агресію.

За словами Володимира Зеленського, підтримка гуманітарних проєктів надзвичайно важлива тепер, адже на їх реалізації позначилося призупинення допомоги від USAID.

Президент ЄІБ відзначила продуктивну співпрацю з Україною. За її словами, банк уже прискорив реалізацію проєктів. Зокрема, 19 лютого було підписано договори щодо програм підтримки критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

«У нас є чіткий план співпраці, і я дуже сподіваюся, що незабаром ми зможемо обговорювати не лише стійкість України сьогодні, а також довгострокові перспективи», — сказала Надія Кальвіньо, повідомляє Офіс Президента.

Окремо керівництво Міністерства фінансів — міністр Сергій Марченко, заступник міністра Ольга Зикова, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца — провело зустріч із представниками ЄІБ щодо підсумків співпраці та пріоритетів на 2025 рік, повідомляє Мінфін.