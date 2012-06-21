Таке рішення ухвалили у Сватівському районі Луганщини представники влади спільно з аграріями. «Керівники агроформувань району, якi були запрошенi на засiдання тимчасової районної протиепiдемiчної комiсiї, самi виявили iнiцiативу пiдтримати медзаклади. Ми щиро дякуємо людям, якi вiдгукнулися та вже надали допомогу», — розповідає голова Сватівської РДА Валерій Честних.
За його словами, невдовзi пiсля того, як пропозицiя була оприлюднена, на спецiальний рахунок надiйшло вже близько 400 тисяч гривень.
Iнiцiативу пiдхопили очiльники благодiйних органiзацiй та представники бiзнес-структур. Тож наразi Сватiвська багатопрофiльна лiкарня має тижневий запас засобiв iндивiдуального захисту, дезiнфiкуючих та антисептичних засобiв, медикаментiв, якi будуть використовуватись у боротьбi з COVID-19.
«Також дбаємо, аби мати вiдповiдний запас на весь перiод карантину», —підкреслює Валерій Чесних.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»