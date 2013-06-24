Кожній дитині потрібні надійні дорослі поруч. Для дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, яка виховується в інституційному закладі, таким дорослим може стати наставник — людина, яка добровільно і безоплатно допоможе соціалізуватися, навчатися, сформувати освітню і професійну траєкторію. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Проте такої підтримки потребує не лише ця категорія дітей. Концепція наставництва потребує удосконалення і адаптації до сучасних потреб. Саме тому за ініціативи депутатів Верховної Ради і за участі експертів Мінсоцполітики розробляється законопроект про наставництво.

“Законопроект створює правила, які дозволяють наставникам бути поруч з дитиною – системно, відповідально та з підтримкою держави. Ми готові підтримати надавачів послуги навчання і заохочуємо долучатися до підготовки наставників не лише центри соціальних служб, а і громадські, благодійні організації”, - наголосила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час спільного виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, де розглядалися шляхи вдосконалення механізмів наставництва над дитиною.

Законопроект розширює категорії дітей і молодих людей старше 18 років, з якими зможуть працювати наставники. Зокрема, йдеться про дітей з родин, що перебувають у складних життєвих обставинах, а також про дітей, які зростають у сімейних формах виховання.

Важливою зміною, закладеною в законопроект, є визначення двох форм наставництва: індивідуального і корпоративного. Вперше на законодавчому рівні буде закріплена можливість українських бізнесів запроваджувати програми наставництва — з профорієнтацією дітей і молоді та можливим подальшим працевлаштуванням.

Зазначимо, що наставництво перебуває у фокусі державної політики. План реалізації Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні, яку схвалив Уряд у 2024 році, передбачає розвиток наставництва як один з кроків для досягнення цілей цієї Стратегії.