Кабінет Міністрів України затвердив перелік товарів, які ТОВ «Астарта Агро Протеїн» зможе ввезти в Україну без сплати мита. Це обладнання та комплектуючі для заводу з глибокої переробки сої у Полтавській області. Рішення ухвалене в межах спеціального інвестиційного договору, який Уряд уклав у жовтні 2024 року з «Астартою». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Така державна підтримка доступна всім підприємствам, що уклали спеціальний інвестдоговір. Інвестори, які вкладають від 12 млн євро, можуть отримати від держави компенсацію до 30% капітальних інвестицій. Йдеться про відшкодування вартості приєднання до мереж та компенсувати витрати за збудовані підстанції, лінії електропередач, газопроводи й інші об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Також інвестор зможе компенсувати через податки частку вкладених коштів.

«Державна підтримка інвесторів зі значними інвестиціями працює. Торік ми уклали два інвестдоговори, один із яких – з компанією «Астарта», яка є одним із найбільших виробників продуктів харчування, зокрема одним із найбільших в Україні та Європі виробників цукру. Зараз на розгляді маємо ще чотири великі інвестпроєкти, бачимо зростаючий інтерес бізнесу до цієї програми. Дозвіл на безмитне ввезення обладнання для заводу «Астарта Агро Протеїн» – перший практичний прецедент, що підтверджує дієвість цієї моделі. Такі ініціативи розвивають переробну промисловість і створюють робочі місця. Україна має зосередитися на розвитку власного виробництва та переході від експорту сировини до її переробки», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Інвестпроект «Астарта Агро Протеїн» передбачає запровадження сучасних технологій для переробки аграрної сировини. Обсяг інвестицій – 76,6 млн євро. Завдяки проекту створять 110 нових робочих місць.

Довідково

Підтримка проектів зі значними інвестиціями є складовою державної політики «Зроблено в Україні». Якщо підприємець інвестує від 12 млн євро, він зможе через різні механізми отримати компенсацію до 30% капітальних інвестицій. Строк реалізації проектів — до 5 років. Сфери інвестування: переробна промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, логістика, освіта, наука, медицина, утилізація відходів, культура, туризм, спорт і електронні комунікації.