35 років тому Генасамблея ООН ухвалила Конвенцію про права дитини, яка є дороговказом для країн у захисті прав дітей і формуванні державної політики з урахуванням найкращих інтересів дітей. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, Конвенція визначає, що сім’я є найкращим середовищем для гармонійного розвитку дитини.

Щоб забезпечити право кожної української дитини на зростання в люблячому, безпечному родинному оточенні, Міністерство соціальної політики спрямовує зусилля на підтримку родин з дітьми і розвиток усиновлення та сімейних форм виховання для тих дітей, які не можуть зростати в біологічних родинах.

Розвиток послуг: наявність у громаді інклюзивних класів, послуг з формування життєстійкості і розвитку батьківських компетентностей, денного догляду дітей з інвалідністю, раннього втручання, інших послуг запобігає ситуаціям, коли батьки вимушені віддавати дитину з порушеннями розвитку в інституційні заклади.

Підтримка родин у кризі: вчасне виявлення складних життєвих обставин і підтримка родини соціальними послугами, виплатами (як-от виплати на проживання ВПО) та іншою соціальною допомогою так само робить сім’ї спроможнішими виховувати дітей і зберігає дітям біологічну сім’ю.

Розвиток послуги патронату над дитиною: наявність достатньої кількості патронатних родин, які можуть тимчасово піклуватися про дітей, запобігає потраплянню дітей в інституційні заклади на період, коли їхні батьки долають складні життєві ситуації або для дітей шукають нову родину.

Розвиток усиновлення і сімейних форм виховання: для цього оптимізується процедура усиновлення (надання можливості забрати дитину в родину до рішення суду), надається підтримка прийомним родинам і дитячим будинкам сімейного типу (субвенція місцевим бюджетам на придбання житла для ДБСТ, запровадження виплати «Дитина не одна» для тимчасово влаштованих в родини дітей).

Від того, скільки турботи і які можливості отримують діти сьогодні, залежить майбутнє України. Тому добробут дітей, побудова України для кожної дитини — це те, що має значення вже сьогодні.

Всеукраїнська кампанія «Україна для кожної дитини. Це має значення» реалізується Міністерством соціальної політики України, Координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, ЄС та ЮНІСЕФ Україна.