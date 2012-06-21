У Кримському, що на Луганщині, неподалік від лінії фронту завершується спорудження водяних свердловин з ініціативи місцевої військово-цивільної адміністрації та за кошти Міжнародного комітету Червоного Хреста. За словами голови Кримської ВЦА Юрія Константинова, у доступних для людей місцях буде 7 свердловин: дві з електричними насосами, 5 ручних. А ще МКЧХ безкоштовно надає дрова жителям Кримського, які з 5 червня залишилися без газу через те, що внаслідок бойових дій пошкоджено газогін.
«Із Червоним Хрестом приємно співпрацювати, — каже Юрій Константинов. — Кримське — не просто селище на лінії фронту, а своєрідний бренд боротьби за незалежність України, за спасіння людських душ. Це селище, яке лежить біля самого пекла». З наближенням холодів МКЧХ збільшив допомогу людям, які страждають від збройного конфлікту на сході України. Команди МКЧХ відвідують найменш захищені населені пункти по обидва боки від лінії зіткнення, розподіляючи матеріальну й фінансову допомогу, відновлюючи будинки тощо.
«Для тих, хто живе біля лінії зіткнення, це вже четверта зима, яка приносить подвійні проблеми: обстріли і морози, — каже Алан Ешліманн, глава делегації МКЧХ в Україні. — Пошкодження труб можуть завдавати істотної шкоди роботі систем побутового опалення, коли температура впаде до 20 градусів морозу. Це не може стати новою нормою життя».
МКЧХ надав допомогу й громадським установам. Наприклад, побитий хисткий місток у Станиці Луганській — єдиний діючий пункт пропуску між підконтрольними та не підконтрольними українському урядові територіями Луганщини. У жовтні цей міст щодня перетинали майже 8000 осіб. У чергах можна було провести години. Крім пунктів обігріву, встановлених МКЧХ з обох сторін, на підконтрольній українському урядові території нещодавно відкрили пункт першої допомоги, який приймає майже 20 пацієнтів на день.
ДОВІДКА "УК"
Міжнародний комітет Червоного Хреста — нейтральна незалежна гуманітарна організація, мета і завдання якої — надання допомоги, а також захист життя й гідності людей, постраждалих від збройних конфліктів. Нині її персонал в Україні налічує приблизно 500 співробітників, які працюють в офісах організації в Києві, Одесі, Маріуполі, Слов’янську, Сєверодонецьку, Донецьку та Луганську.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»