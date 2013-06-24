На одному з полігонів Київщини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко разом з Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк та головою Національної поліції Іваном Вигівським ознайомився з роботою машини механізованого розмінування GCS-200, яку передано підрозділам системи МВС у межах матеріальної допомоги від уряду США.

Окрім того, підрозділи вибухотехнічної служби Національної поліції отримали вантажні автомобілі DJDG RAM, рентгенівські установки, два види підривних машинок, металодетектори та інше. Загальна вартість переданої техніки та обладнання становить 2 мільйони доларів США.

«Від імені всього Посольства США я хотіла б подякувати вам за ту неймовірну роботу, яку ваші підрозділи виконують щодня. Ми цінуємо наше партнерство та усвідомлюємо його важливість у питанні розмінування. Тож сьогодні з огляду на щільність замінування території України хочемо запевнити вас, що й надалі надаватимемо всю необхідну підтримку. Пишаємося нашою співпрацею і передаємо додаткове устаткування для проведення розмінування вартістю 2 мільйони доларів», — заявила Бріджит Брінк.

Міністр внутрішніх справ подякував пані Послу за плідну співпрацю і наголосив, що США — незмінний партнер України впродовж років.

«Допомога, яка постійно надходить нам, впливає на нашу стійкість і впливатиме після завершення війни. Зберігаємо людей, розміновуємо території і продовжуємо відновлювати нашу державу. Хотів би подякувати нашим міжнародним партнерам, які з нами поруч і готові підтримувати нас у ці важкі, але героїчні для України часи. І цей героїзм, і ці часи єдині на всіх», — наголосив він.

Ігор Клименко зазначив, що підрозділи системи МВС мають у наявності 50 машин для розмінування, але для ефективної роботи вибухотехніки потребують 100—110 одиниць. За словами глави МВС, передовсім необхідно для розмінування сільськогосподарських земель.

Оглядаючи передану матеріально-технічну допомогу від уряду США, начальник вибухотехнічної служби НПУ Володимир Хоменко докладніше поінформував присутніх про функції обладнання та розповів про важливість наданого пакета допомоги.

«Машини механізованого розмінування допоможуть нам убезпечити особовий склад від вибухів та значно пришвидшують процес очищення територій», — нагадав він.

Начальник вибухотехнічної служби НПУ відзначив надійність металодетекторів, які раніше було передано від уряду США. За словами Володимира Хоменка, за два роки використання не зафіксовано жодної поломки.

Окремо Ігор Клименко разом із Бріджит Брінк поспілкувався з поліцейським зі Львівщини, який під час виконання робіт з розмінування на Харківщині зазнав важкого поранення, а в подальшому — ампутації. Він повернувся у стрій і продовжує працювати в Національній поліції.

«Тисячі безневинних українців втратили життя, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах. Ми чудово розуміємо, що серед них багато співробітників вибухотехнічних служб. Ми захоплюємося роботою вашої хороброї команди, адже ви робите все для відновлення безпеки вашого суспільства», — підкреслила Надзвичайний і Повноважний посол в Україні Бріджит Брінк.

Джерело: Міністерство внутрішніх справ