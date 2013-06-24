Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок, яка вже увосьме від початку повномасштабної російської агресії відвідує Україну з візитом.

«Раді вітати вас в Україні. Уже не вперше за час цієї війни. Ми дуже вдячні за вашу дипломатичну підтримку, відчуваємо та чуємо ваш голос», — сказав глава держави.

Володимир Зеленський окремо відзначив вагому військову та фінансову допомогу Україні від уряду Німеччини. «Дуже розраховуємо на посилення оборонної підтримки України від Німеччини наступного року, що критично важливо для нашої перемоги», — наголосив Президент.

Глава держави докладно розповів про ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби українських воїнів. Особлива увага під час зустрічі — шляхам посилення двосторонньої співпраці в закупівлі зброї в українських виробників.

Окремо обговорили план перемоги, який Володимир Зеленський презентував лідерам держав-партнерів, і його реалізацію. Серед інших важливих тем зустрічі — виклики перед початком зими, зокрема посилення протиповітряної оборони та шляхи захисту енергетичної інфраструктури України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга привітав у Києві свою німецьку колегу Анналену Бербок і провів з нею переговори щодо широкого спектра питань українсько-німецької співпраці. Глава МЗС заявив, що в час, коли увага світу прикута до Сполучених Штатів, візит міністра Анналени Бербок демонструє силу та впевненість Європи. Глава німецької дипломатії запевнила, що підтримка Німеччини залишатиметься міцною і непохитною.

За словами Андрія Сибіги, Україна високо цінує і вважає важливою позицію Берліна, адже ця підтримка стосується не лише України, а й безпеки всієї Європи та кожного європейця.

Міністр висловив вдячність Німеччині за лідерство в підтримці України й надання Силам оборони сучасних систем ППО IRIS-T, танків «Леопард», БМП «Мардер», установок «Гепард» та іншого обладнання, яке продемонструвало високу ефективність.

Глава МЗС нагадав, що навесні цього року, коли Україна закликала союзників терміново посилити український повітряний щит, Німеччина передала з власних запасів систему ППО «Patriot». Він наголосив, що Україна завжди пам’ятатиме цю людяність і солідарність. «Німецька зброя врятувала тисячі українських життів і продовжує їх рятувати», — зазначив він.

Андрій Сибіга та Анналена Бербок окремо обговорили збільшення німецьких інвестицій у розвитокукраїнської оборонної промисловості, зокрема масштабування виробництва дронів для потреб фронту.

Глава МЗС висловив вдячність Німеччині за оголошені цієї осені додаткові 170 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми та стійкості напередодні зими. Міністр зазначив, що це дуже цінна допомога на тлі посилення росією терору проти цивільної інфраструктури.

Андрій Сибіга зауважив, що українська сторона цінує підтримку Берліна на шляху до вступу України в ЄС і НАТО. За його словами, нині без України та її військової сили неможливо уявити довгострокову безпеку Європи.

«Членство України в НАТО лише зафіксує реальність, яка де-факто склалася на європейському континенті. Запрошення для України має бути надано вже зараз, без зволікань. Це важливий політичний крок, щоб позбавити путіна ілюзій та спонукати завершити агресію», — зазначив він.

Український дипломат підкреслив, що умиротворення агресора ніколи не працювало й не спрацює. Лише колективний тиск і рішучість здатні відновити всеосяжний, справедливий та стійкий мир, а тому формула миру не має альтернатив. Глава МЗС додав, що українська сторона не прийме жодних ініціатив, розроблених без участі Києва.

Міністри окремо обговорили потребу рішучих дій у відповідь на залучення росією регулярних військ північної кореї до війни проти України. Андрій Сибіга закликав Європу усвідомити, що війська кндр ведуть агресивну війну в Європі проти суверенної європейської держави.

«Це вкотре доводить, що доки Захід боїться ескалації та вагається, росія діє і йде на ескалацію. Не можна благати росію про мир. Можна лише примусити її до миру. Кроки зрозумілі: підтримка плану перемоги та зняття всіх обмежень на захист життя від терору. Потрібно ухвалювати ці рішення якнайшвидше», — зазначив глава МЗС.

У ході перемовин сторони також порушили питання двосторонньої підтримки Німеччини на наступний рік. Андрій Сибіга зазначив, що Україна цінує роль Берліна у схваленні механізму для використання доходів від російських заморожених активів. Проте він підкреслив, що ці кошти не слід розглядати як заміну національним внескам, а ідея використання заморожених активів полягає саме у створенні додаткової вартості. Міністр висловив сподівання, що фінансування Німеччини двосторонньої допомоги для України на наступний рік буде не нижчим від цьогорічного рівня.

Глава МЗС окремо подякував колезі за активну участь Німеччини у відбудові України й патронат над відновленням Чернігівської області. Він зазначив, що українська сторона налаштована й надалі розвивати міжнародну співпрацю між регіонами України та країн-партнерів.

Джерела: Офіс Президента

Міністерство закордонних справ