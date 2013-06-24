Учора в Загребі Прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович і Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провели зустріч на високому рівні

Під час офіційного візиту в Республіку Хорватія української делегації, яку очолював Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, сторони обговорили поглиблене партнерство між двома країнами в політичній, економічній та безпековій царинах. Однією з ключових тем розмови урядовців стала співпраця в галузі енергетики.

«Ми розраховуємо, що хорватські енергетичні компанії також долучаться до відбудови України. Сьогодні ми обговорили практичні можливості цього питання», — наголосив Денис Шмигаль.Він повідомив, що сторони обговорили посилення енергетичної безпеки Європи.

«Це стосується використання українських газових сховищ, які є найбільшими на континенті — 31 мільярд кубометрів. Це може стати надійним газовим сейфом Європи, де Хорватія може зберігати власний газовий ресурс. Упевнений, цей напрям співпраці має значні перспективи», — наголосив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністри говорили також про пришвидшення миру в Україні та покарання агресора.

«Мир через силу» — це той підхід, навколо якого ми маємо об’єднатися», — повідомив Денис Шмигаль і додав, що росія розуміє лише мову сили і не збирається відступати, якщо не дати гідну відсіч.Саме тому, за словами українського Прем’єра, наша країна потребує більше зброї та допомоги для свого захисту, а також збільшення санкцій проти росії для її послаблення.«Важливо продовжити протидію російському тіньовому флоту. Він не лише інструмент обходу санкцій, які використовує путінський режим, а й засіб завдання шкоди державам-членам НАТО», — наголосив Денис Шмигаль.

Він повідомив, що досягнуто домовленості вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського тіньового флоту. Україна та Хорватія разом працюватимуть над тим, щоб росія заплатила за агресію. «Хорватія вже підтримує роботу Міжнародного реєстру збитків та наші прагнення, щоб усі заморожені російські активи було повністю конфісковано та спрямовано на підтримку нашої стійкості, обороноздатності та відновлення. Упевнений, надалі цю співпрацю буде посилено», — підкреслив глава українського уряду.

Денис Шмигаль подякував Хорватії за надану військову допомогу та підготовку нового пакета. Він підкреслив, що важлива для нашої країни підтримка в галузі розмінування.Прем’єр-міністр повідомив: в Україну вже доставлено 67 хорватських розмінувальних машин і торік розпочалося виробництво компонентів до них.

Очільник українського уряду подякував уряду Хорватії за лікування та реабілітацію захисників України.

«Ми зацікавлені у використанні хорватського досвіду з реабілітації, соціальної інтеграції та психологічної підтримки ветеранів. Цінуємо готовність організувати і прийняти першу міжнародну ветеранську конференцію», — зазначив він.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ