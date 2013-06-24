Українські медики-військовослужбовці, начальники медичних служб різних рівнів Збройних сил України, уперше в історії взяли участь у курсі NATO Advanced Medical Staff Officer Course. Учасники курсу навчалися планування медичного забезпечення бойових дій в обороні та наступі, застосовуючи доктрину Альянсу.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова подякувала партнерам за підтримку, зазначивши, що зроблено дуже важливий крок для підвищення рівня спроможностей українських військових.

Це перший випадок, коли українську сторону запросили до такої підготовки. Курс надає вичерпне розуміння того, як НАТО планує медичне забезпечення бойових дій. Мета курсу — не тільки розбудова спроможностей з надання допомоги, а й інтероперабельність військових підрозділів.

Заступник директора зі зв’язків з НАТО MMCC/EMC Юрген Мунтенаар наголосив: «Ми розробили цей курс чотири роки тому, коли побачили, що є значна потреба в підготовці наших офіцерів для повномасштабного застосування. На той час ми добре знали, як організовувати медичну допомогу в умовах глобальної війни з тероризмом. Але загрози повномасштабної, динамічної війни потребували іншого підходу. Тепер наша мета — поліпшувати й поширювати цей досвід у себе та підтримувати Україну».

Група досвідчених офіцерів, що пройшла навчання, використає здобутий досвід для створення спеціального курсу підвищення кваліфікації українських військових.

«Українська сторона очікує проведення таких спеціальних навчальних програм в Україні. Начальники медичних служб несуть величезну відповідальність за медичне забезпечення, їхню роль важко переоцінити. Тому дуже цінуємо те, що для них розробляють і впроваджують спеціальні навчальні програми», — зазначила керівниця департаменту охорони здоров’я Оксана Сухорукова, повідомляє Міноборони.