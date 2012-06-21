Кажуть: не дай Бог захворіти у віддаленому від сучасної медичної допомоги селі. Тому й не затримується тут молодь, а літніх батьків діти, що виїхали в місто, забирають до себе. А на що сподіватися тим, хто залишається і має проблеми зі здоров’ям?

Рік тому наша Сковородківська сільська рада однією з перших у країні зробила крок до розв’язання цієї проблеми: створила на базі фельдшерсько-акушерського пункту центр інформаційно-хвильової терапії (ІХТ). Ця прогресивна технологія ґрунтується на взаємодії надслабких електромагнітних хвиль приладу з біополем людини. Ще 21 рік тому комітет з нової медичної техніки МОЗ вніс прилади інформаційно-хвильової терапії до державного реєстру медичних виробів. Вони мають європейський сертифікат. А Всесвітній інститут болю також вписав цей вид терапії у реєстр.

Наша сільська рада в межах Програми з забезпечення належного функціонування закладу охорони здоров’я на 2016—2020 роки планує знизити загальну кількість захворюваності завдяки цьому методу. Рік тому на придбання двох приладів і методики лікування територіальна громада передбачила 50 тисяч гривень. Обладнання закупили за кошти спонсорів. Нині профілактичну і лікувальну допомогу вже отримала велика кількість людей. Адже на лікування до нас приїжджають люди з інших громад.

Про технологію інформаційно-хвильової терапії я дізнався випадково кілька років тому. Спочатку від родичів з Миколаєва, які цим методом вилікували дитину від серйозної хвороби. Згодом і самому довелося звернутися до ІХТ. Результат вразив.

Тепер у нашому сільському ФАПі завдяки цій технології періодично трапляються маленькі дива. Скажімо, кілька процедур ІХТ здатні зняти у дитини, що страждає на алергію, почервоніння шкіри, температуру, вилікувати нежить. За останні два місяці всі 73 пацієнти, які звернулися по таку допомогу, відчули значне поліпшення. Зокрема, у 32 це стосувалося опорно-рухового апарату, в 22 — неврологічного захворювання, у 8 — органів дихання, 5 — серцево-судинної системи. Цікаво, що двоє людей відмовилися від хірургічного втручання, пройшовши профілактичні процедури ІХТ.

Розробник ІХТ академік Микола Колбун, з яким я познайомився рік тому, вважає, що перехід охорони здоров’я на таке ресурсне забезпечення дає змогу швидко розв’язати проблеми, що стоять перед медициною, — від сільської амбулаторії, стаціонарних медзакладів, санаторіїв-профілакторіїв, реабілітаційних центрів тощо аж до пересувних центрів швидкого розгортання для постраждалих внаслідок бойових дій, не потребуючи додаткового фінансування. Тільки один лікувальний центр ІХТ (чотири пристрої в умовах амбулаторії або стаціонару можуть пролікувати 1500—1700 людей на рік зі скороченням термінів перебування у стаціонарі приблизно на третину і зменшенням кількості ліжко-місць на 50-70%).

Досі тиск фармакологічного лобі й особиста незацікавленість чиновників унеможливлювали системне впровадження ІХТ в муніципальних і державних медзакладах. Один зі шляхів впровадження нової медицини — через громадську самоорганізацію, благодійні, релігійні та інші організації. Висока ефективність цієї технології, переваги її використання, доступність, нешкідливість і швидкість отримання лікувального ефекту дають змогу в короткі терміни впровадити її у вітчизняну медицину. Можливо, для жителів українського села така медицина стане рятівною, тому місцевим територіальним громадам не завадило б вивчити наш досвід.

Володимир ШКРОБТАК,

Сковородківський сільський голова,

для «Урядового кур’єра»