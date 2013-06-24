В Україні втілюватимуть проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання. Це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, який організувала Японська організація зовнішньої торгівлі.

«Спільно з українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва. Це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні — взаємовигідна співпраця. Під час зустрічі з понад 200 японськими підприємцями закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва або локалізувати свої технології в кооперації з українськими компаніями», — наголосила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі із представниками японського бізнесу перший віцепрем’єр-міністр розповіла про доступні інструменти підтримки інвесторів, які готові виходити на український ринок. Зокрема, програми в межах політики «Зроблено в Україні».

Юлія Свириденко зазначила, що нині в Україні працюють понад 40 ключових японських компаній.

«Україна має багаторічну виробничу й інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями. Уряд пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів зі значними інвестиціями та податкові й митні пільги в межах індустріальних парків. Також Україна спільно з партнерами розвиває інструменти страхування від воєнних ризиків», — додала Юлія Свириденко.

За її словами, нині для інвесторів доступне страхування від воєнних ризиків від американської агенції з фінансування міжнародного розвитку DFC, багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноземних експортно-кредитних агенцій та української ЕКА.

Юлія Свириденко подякувала Японії за внесок обсягом 36 мільйонів доларів у SURE Trust Fund. Це посилює можливості багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA.

Також міністр висловила вдячність японським агентствам міжнародного співробітництва JICA та JICS за проєкти підтримки України, зокрема через розміщення замовлень на українських підприємствах та реалізацію принципу «допомагай Україні українськими товарами», а також японській експортно-кредитній агенції NEXI.

«Японія надала приблизно 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, забезпечивши надійну фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку. Ми розраховуємо на посилення співпраці Української експортно-кредитної агенції та NEXI, особливо в розрізі мобілізації капіталу для українського ЕКА, а також на подальшу співпрацю з українськими бізнесами у ключових економічних секторах для залучення японських технологій», — додала Юлія Свириденко.

Джерело: Міністерство економіки України