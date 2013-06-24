Через обстріли українських енергооб’єктів російською федерацією наша інфраструктура зазнала і продовжує зазнавати величезної шкоди. Щоб мати змогу відновити енергосистему та забезпечити світло в домівках, було підвищено тарифи на електроенергію. У зв’язку із цим Мінсоцполітики наголошує, що програма житлових субсидій чинна. Навіть під час війни держава забезпечує фінансову підтримку тим, хто її найбільше потребує.

Тому через зростання тарифів на електроенергію розмір житлової субсидії й пільги на житлово-комунальні послуги для всіх домогосподарств, які мають на них право, буде перераховано. Перерахунок Пенсійний фонд проведе автоматично, нікуди додатково звертатися не потрібно.

Нині у країні майже 1,8 мільйона домогосподарств отримують житлові субсидії, середньорічний розмір субсидії до підвищення тарифів становив 1490 гривень.Ще 1,3 мільйона домогосподарств отримують пільги на житлово-комунальні послуги. Середньорічний розмір пільги на ЖКП становив1300 гривень.

Щоб платіжки за комунальні послуги не стали непосильним фінансовим тягарем, як і раніше, можна звернутися по оформлення житлової субсидії або пільги. Програма чинна, повідомляє Мінсоцполітики.