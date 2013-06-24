Захисники, які сьогодні боронять (або боронили) Україну, мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відповідно до чинного законодавства, сюди входять послуги:

з управління багатоквартирним будинком,

з постачання та розподілу природного газу, електричної енергії, з постачання гарячої води, теплової енергії для опалення,

централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,

вивезення сміття.

Також надаються пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Хто може отримати пільгу?

учасники бойових дій – 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм;

учасники війни – 50% знижки;

особи з інвалідністю внаслідок війни – 100% знижки;

члени сімей загиблих – 50% знижки

Куди звернутися для призначення пільги?

Необхідно звернутися до органу Пенсійного Фонду, подати заяву особисто в будь-якому з сервісних центрів ПФУ або направити її поштою.

Також заяви з необхідними документами та відомостями приймаються:

у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад відповідних громад або військових адміністрацій

у ЦНАПах.

Якщо маєте доступ до інтернету, то найзручніше це зробити онлайн:

через веб-портал електронних послуг ПФУ(тоді на порталі необхідно авторизуватися за допомогою електронного підпису, в розділі «Всі послуги» обрати – «Заява на житлову субсидію чи пільгу». І далі заповнити запропоновані форми).

або через мобільний додаток Пенсійного фонду.

Які документи потрібні для оформлення пільги:

паспорт;

документ, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

У заяві також зазначаються реквізити організацій, що надають послуги, особові рахунки в них.

Цьогоріч оформлення пільги для ветеранів війни було значно спрощено, а кількість документів, необхідних для її оформлення, – зменшено. Тому вам залишиться лише подати до ПФУ відповідну спрощену Заяву (про взяття на облік пільговика і про призначення пільги одночасно). Раніше – це були два окремих процеси.

Важливо: Якщо військовослужбовець, який має відповідний статус, перебуває на фронті, чи в госпіталі, чи з якихось інших причин не має можливості особисто подати Заяву, за нього це можуть зробити члени родини, на яких поширюється пільга. Наприклад, непрацездатні батько чи мати, чоловік або дружина. Для цього потрібно буде долучити документ, який підтверджує ваш родинний зв’язок. Це може бути свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження тощо.

Вашу заяву Пенсійний фонд розгляне протягом 10 днів, і протягом 3-х днів – обов'язково повідомить про прийняте рішення.

Як працює пільга?

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг монетизовано, тобто вони надаються у грошовій формі.

Натомість ви маєте щомісяця самостійно сплачувати повну вартість житлово-комунальних послуг. А Пенсійний фонд виплачуватиме вам суму пільги, перераховуючи її на банківський рахунок, відкритий в уповноваженому банку, або через відділення АТ «Укрпошта».

Спосіб виплати зазначається у заяві.