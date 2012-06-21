Хоча на вулиці досі тримається доволі тепла погода, опалювальний сезон для більшості українців розпочався 25 жовтня. І ті з них, хто має право на отримання допомоги від держави на сплату за житлово-комунальні послуги, в листопаді мають здійснити перші розрахунки за них у новій, поки що не зовсім звичній для себе формі.
Отже, з листопада 2019 року українці отримуватимуть квитанції за комунальні послуги з повним розміром платежу — без урахування пільг і субсидій. Це пов’язано з новим механізмом нарахування пільг на ЖКП, який набрав чинності з 1 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, що відтепер субсидія надається всім, хто має на неї право, у грошовій формі. Суму такої допомоги обраховують фахівці органів соціального захисту населення за місцем проживання пільговика.
Визначені суми пільг перераховуватимуть до АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахунків з надавачами послуг за кожного конкретного пільговика (безготівкова форма), повідомляє Міністерство соціальної політики.
Пільговикам, які подали заяву до органу соціального захисту населення на отримання державної допомоги готівкою, виплата буде здійснюватися в готівковій формі у зазначений у заяві спосіб (через банк або поштове відділення).
У разі отримання готівки пільговик має сплатити за спожиті послуги повністю. Інші пільговики сплачують, як і раніше, частину платежу, а суму пільги за них перерахує надавачу послуг АТ «Ощадбанк» (за наявності даних про номер мобільного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).
Враховуючи, що такий механізм запроваджено в Україні вперше, через можливі неточності в даних з технічних причин можуть траплятися випадки ненарахування деяким субсидіантам суми пільги за жовтень 2019 року.
У такому разі фахівці Мінсоцполітики радять звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання для уточнення інформації. Суму неотриманої у жовтні пільги буде обов’язково донараховано наступного місяця.
«Урядового кур’єра»