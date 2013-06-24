Програма житлових субсидій і пільг на житлово-комунальні послуги протягом багатьох років забезпечує додаткову підтримку сотням тисяч українців, які її потребують, аби вчасно сплачувати за ЖКП. Щороку держава виділяє на ці потреби близько 40 млрд грн. Зокрема, у бюджеті на 2025-й рік на покриття субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З метою підвищення адресності, ефективності програми житлово-комунальних пільг, а також забезпечення однакових умов користування пільгами для громадян, Уряд ініціював низку важливих змін.

Зокрема, протягом 2025 року пільги на ЖКП для всіх отримувачів надаватимуться за єдиним підходом, тобто з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Така норма передбачена в Законі “Про державний бюджет на 2025 рік”. Зазначимо, що з 2015 року більшість українців з пільгових категорій пільги на оплату житлово-комунальних послуг отримували саме за таким принципом. Проте деяким категоріям вони надавались без врахування доходу сім'ї.

Зважаючи на обмежені війною можливості Державного бюджету України і з урахуванням того, що держава має забезпечити підтримкою тих українців, які її найбільше потребують, передбачено норму, що протягом 2025 року пільги на ЖКП мають надаватись для всіх за єдиним підходом і критеріями: з урахуванням доходу родини та можливості сплачувати за комунальні послуги самостійно.

При цьому, якщо родина звернулася за призначенням пільг з 1 січня 2025 р., її право на отримання пільги з урахуванням сукупного доходу сім’ї також визначатиметься з 1 січня 2025 р. Але якщо родина отримувала пільги ще до 31 грудня 2024 р. включно, зміни щодо призначення застосовуватимуться після закінчення опалювального сезону 2024/2025 рр.

Важливо: норма про єдиний підхід врахування доходу родини НЕ стосуватиметься учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Для них підходи до надання пільг НЕ змінюються.

Крім того, 17 січня Уряд підтримав проект Закону, який пропонує стимулювати тих громадян, які отримують монетизовані (в грошовому еквіваленті) пільги, спрямовувати ці кошти саме на оплату житлово-комунальних послуг.

Наразі, на жаль, не всі споживачі, які отримують пільги, дотримуються цього принципу. Зокрема, з 01.08.2024 до Пенсійного фонду України за наданням пільг на оплату ЖКП звернулося понад 17 тисяч пільговиків, які вже накопичили борг у розмірі 52,7 млн гривень. Тобто люди отримували кошти на сплату житлово-комунальних послуг, проте витрачали їх на інші потреби. Це призвело до збільшення боргів перед підприємствами критичної інфраструктури.

Аби змінити ситуацію та стимулювати пільговиків спрямовувати кошти на оплату ЖКП, Уряд внесе відповідний проект Закону до Верховної Ради для подальшого розгляду та ухвалення депутатами.