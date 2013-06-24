В Україні запустили програму пільгового кредитування для виробників оборонно-промислового комплексу, яку розробило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Кабінет Міністрів України підтримав постанову «Деякі питання фінансової державної підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відсоткова ставка для виробників становитиме 5%. Розмір кредиту — до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал до 3 років, і до 500 мільйонів на інвестиційні проекти до 5 років.

«Доступне кредитування дозволить виробникам, в першу чергу, виробляти більше зброї — і швидше поставляти її на фронт. А також більш впевнено вести свою діяльність та масштабувати виробництво. Власне, це і є наша ключова мета як Мінстратегпрому», – зазначив Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Причиною розробки програми стала потреба підприємств ОПК, особливо приватних, у доступних кредитах для виробництва озброєння й військової техніки. Станом на зараз кредити мають високу процентну ставку, непідйомну для підприємств.

Відповідно, підприємства ОПК не мають належного доступу до оборотного капіталу для виконання перспективних розробок та розширення існуючої операційної діяльності, а процес придбання обладнання для виробництва зброї, закупівлі окремих верстатів, комплектуючих тощо є досить тривалим.

Для того, щоб виробники отримали доступ до кращих умов кредитування, Мінстратегпром провів ряд зустрічей, консультацій та нарад з Міністерством фінансів України, Міністерством економіки України, Антимонопольним комітетом, Комітетом з питань економічного розвитку, Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки ВРУ, Фондом розвитку підприємництва, окремими виробниками у сфері ОПК та асоціаціями виробників ОПК. Проводили також наради з представниками банків та з Національним банком України щодо обговорення порядку виділення коштів.

Також зібрали та опрацювали потреби у кредитуванні підприємств, які мають важливе значення для національної економіки у сфері оборонно-промислового комплексу та є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу.

18 вересня Верховна Рада України підтримала виділення коштів Мінстратегпрому на фінансування цієї програми в розмірі 263,4 мільйона гривень – це сума до кінця 2024 року.

Це нова бюджетна програма КПКВК 2601040 «Відшкодування відсотків за кредитами, які надаються підприємствам оборонно-промислового комплексу, які беруть участь у виконанні заходів державних цільових програм, пов’язаних із розвитком оборонно-промислового комплексу».

1 листопада Уряд підтримав відповідну постанову, яка запускає процес реалізації програми пільгового кредитування для виробників оборонно-промислового комплексу.

Програмою можуть скористатися підприємства, установи, організації, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

Отримані кошти в рамках програми можна використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їх складових та інших виробів військового призначення, які використовуються для задоволення потреб Сил оборони.

Програма набуває чинності з моменту офіційної публікації та реалізується згідно з затвердженим Урядом Порядком надання фінансової державної підтримки підприємствам у сфері оборонно-промислового комплексу. Адміністратором програми є Фонд розвитку підприємництва.

Пільгові кредити надаватимуть лише ті банки, в яких є режимно-секретний об’єкт. Станом на зараз – це Ощадбанк і Укрексімбанк. ПУМБ у процесі створення. Перелік буде доповнюватись.