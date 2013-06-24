Із початку 2025 року бізнес отримав 1643 пільгові кредити за програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на загальну суму 5,3 млрд грн. Від початку чинності програми, з лютого 2020 року,бізнес залучив 105,4 тисячі кредитів на суму 365,3 млрд грн. Минулого тижня українські підприємці отримали 539 пільгових кредитів на 2,5 млн грн.

«Фокус державної програми зосереджено на розвитку реального сектору економіки. Більшість нових кредитів видають на розвиток переробного виробництва, інвестиційні цілі та підтримку бізнесу, який працює в зоні підвищених воєнних ризиків. Пільгові кошти допомагають бізнесу розширювати виробництво та створювати робочі місця, що підтримує відновлення економіки», — зазначивзаступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, гуртовій та роздрібній торгівлі.

Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та місто Київ, повідомляє Мінекономіки.