Держава допомагає українським виробникам, інвестує кошти в їхню підтримку, оскільки такі інвестиції примножуються та повертаються назад — у вигляді податків, нових робочих місць, нових технологій, соціальної стабільності, загального добробуту українців. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Зроблено в Україні», передає пресцентр Урядовий портал.

«Вісім місяців тому за ініціативи Президента Володимира Зеленського держава започаткувала комплексну політику «Зроблено в Україні». Щоб бути сильною у війні, конкурентною в повоєнний час, Україні потрібне власне розвинуте виробництво», — наголосив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, «Зроблено в Україні» — це набір інструментів, які розширюють можливості бізнесу.

Перший інструмент — це доступ до пільгового кредитування. Лише цього року бізнес отримав понад 18 тис. пільгових кредитів за програмою «5-7-9» на майже 68 млрд грн. А загалом від початку дії програми видано близько 335 млрд кредитних коштів.

Другий інструмент, який озвучив Прем’єр-міністр, — це стимули для підприємців і місцевої влади купувати вітчизняні товари та послуги.

«У вересні аграрії отримали 98,5 млн грн компенсації за придбану у серпні українську сільгосптехніку. Загалом за час дії програми нараховано понад 250 млн грн. 126 машинобудівних підприємств пропонують на ринку свої товари агровиробникам», — зазначив Денис Шмигаль.

Держава також компенсує 15% від придбаної української техніки та енергообладнання. Як пояснив Прем’єр-міністр, ідеться про широку лінійку товарів: автобуси, автоцистерни, фургони, сонячні панелі, системи накопичення електроенергії, вітрові, когенераційні установки та багато іншого.

Третій інструмент — це гранти за програмою єРобота. Найпопулярніший сегмент, за словами Глави Уряду, — це мікрогранти «Власна справа».

«4,8 млрд грн вже виділено учасникам програми. За рахунок цього буде створено понад 38 тис. робочих місць. А до державного бюджету отримувачі грантів уже сплатили 2,6 млрд грн податків», — сказав Денис Шмигаль.

Він зауважив, що гранти для переробних підприємств змінюють структуру української економіки. Це означає більше товарів із високою часткою доданої вартості, створення цілих виробничих кластерів, освоєння нових технологій. Держава вже інвестувала понад 5 млрд грн у цей напрямок.

«Нарешті, гранти для аграріїв. Сільгоспвиробники вже отримали понад 1 млрд грн грантових коштів на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та на облаштування тепличних господарств», — додав Прем’єр-міністр.

Четвертий інструмент політики «Зроблено в Україні», який назвав Денис Шмигаль, — це стимулювання попиту серед споживачів у різних сегментах економіки.

«Для будівельної сфери важливо нарощувати темпи будівництва. Тут допомагає іпотечна кредитна програма «єОселя». За два роки понад 13 тисяч українських родин придбали собі житло завдяки державній підтримці. Насамперед це військовослужбовці, медики та педагоги. Нещодавно за ініціативи Президента Володимира Зеленського ми зорієнтували цю програму на молодь. Також відкрили опцію купівлі приватних будинків, дали можливість сплачувати перший внесок сертифікатом єВідновлення», — відзначив очільник Уряду.

Крім того, масовий попит на українські товари, на думку Прем’єр-міністра, зростає за рахунок «Національного кешбеку». Понад 1,6 млн українців уже долучилися до програми.

П’ятий інструмент — підтримка несировинного експорту. Як зауважив Денис Шмигаль, експортно-кредитне агентство пропонує страхування інвестиційних кредитів та прямих інвестицій від воєнних і політичних ризиків.

«Обсяги підтримки експорту зростають і даватимуть результати — кожна страхова гривня згенерує до 13 грн експортної виручки. Це допомагає бізнесу освоїти нові ринки, витримати конкуренцію, наповнити державний бюджет», — сказав Глава Уряду.

Нарешті шостий інструмент — розвиток індустріальних парків. Таких майданчиків, за словами Дениса Шмигаля, станом на сьогодні вже 95.

«Держава активно задіяна в їх розвитку. Ми компенсуємо до 50% вартості робіт з облаштування території, будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, приєднання до електромереж», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомив очільник Уряду, на розвиток індустріальних парків цього року виділено 1 млрд грн, вже є рішення про стимулювання 18-ти проектів у 9-ти локаціях.