З початку 2025 року бізнес отримав 8581 пільговий кредит за програмою «Доступні кредити 5—7—9%» на загальну суму 27,8 мільярда гривень. Від початку впровадження програми в лютому 2020 року бізнес залучив понад 113 тисяч кредитів на суму 393,8 мільярда гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 713 пільгових кредитів на понад 2 мільярди гривень.

«Пріоритет уряду — підтримка розвитку підприємств, які працюють в реальному секторі економіки. Тому від початку року більшість пільгових коштів у межах програми «Доступні кредити 5—7—9%» було спрямовано на інвестиційні цілі, розвиток переробки та підтримку посівної. Окрему увагу ми приділяємо виробництву в регіонах з високим воєнним ризиком. Для таких підприємців програма передбачає знижену ставку за інвестиційними кредитами — 1% річних протягом перших 24 місяців та 5% надалі», — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

Серед регіонів лідери за сумами укладених кредитних договорів — Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Участь у програмі нині беруть 46 банків, повідомляє Мінекономіки.