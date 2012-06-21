Тож якщо до початку пандемії знижка у 10% на сплату за послуги ЖКГ діяла для тих, хто розраховувався до 20 числа поточного місяця, то нині вона діє для всіх, хто сплатить до кінця місяця.
Про це під час брифінгу 15 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Він також зауважив, що сплачувати за комунальні послуги в столиці стало простіше й швидше. Було запущено одразу кілька онлайн-сервісів. Тож сплачувати можна за допомогою особистих кабінетів на сайтах комунальних підприємств Центр комунального сервісу (ЦКС) та Головний інформаційно-обчислювальний центр (ГІОЦ).
Міський голова нагадав, що від рівня комунальних проплат залежить робота комунальних служб і сервісів Києва. І закликав містян не накопичувати заборгованості.
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«Урядового кур’єра»