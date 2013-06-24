На 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства внесено перший міжнародний елемент від України спільно з Естонією «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць». Це стало можливим завдяки тісній співпраці Міністерства культури та стратегічних комунікацій, МЗС, Постійного представництва України при ЮНЕСКO, Національної комісії України у справах ЮНЕСКO, носіїв-практиків та представників громадянського суспільства.

«Це наш спільний успіх, який засвідчує силу нашої єдності. Агресор руйнує нашу культуру, пам’ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці — носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними. Внесення української писанки до Репрезентативного списку ЮНЕСКО — доказ цього. Ми проголошуємо на весь світ: жива спадщина нас об’єднує, дарує відчуття причетності та символізує нашу ідентичність», — заявив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький у відео-зверненні, повідомляє МКСК.