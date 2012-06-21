У Миколаївському яхт-клубі розпочали очистку карстових печер, а вже по завершенню карантину сюди планують водити перші екскурсії. Про це повідомляється в сюжеті UA:Миколаїв. Прибирають територію шість чоловік. Один з добровольців — Сергій Курушкін розповідає, що не шкодує витратити вихідний день на добру справу. «Ми намагаємося змінити звалище на туристичний маршрут, сподіваємося, що це буде пізнавально та цікаво для містян та гостей Миколаєва», — зазначив волонтер.
За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименя, карстові печери — результат виходу ґрунтових вод, які шукали шлях на поверхню і розмили солончаки з вапняком. Після прибирання самої печери і території навколо планується почати дослідницькі роботи. «З лівого боку є одна небезпечна ділянка, яку потрібно зміцнити, щоб не було загрози для відвідувачів. Будемо досліджувати далі ці порожнечі, щоби збільшити площу ходів», — повідомив чиновник.
Голова туристичної ради Миколаєва Олег Кречун запропонував створити єдиний маршрут групи, в який увійдуть катакомби біля концерт-холу «Юність» та карстові печери. Вже є декілька туристичних операторів, які погодилися працювати за цими маршрутами. Туристична рада готує екскурсоводів, які знають історію саме цих катакомб та історію підземного Миколаєва.
Карстові печери — одна з локацій туристичного маршруту, який реалізується в рамках Програми розвитку туристичної галузі міста. На реалізацію всього проєкту виділено один мільйон гривень.