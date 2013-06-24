Міжнародні партнери активно допомагають Україні у відновленні енергетичної інфраструктури. Зокрема, за координації Міненерго після поновлення російських атак на енергетику до України надійшло 42 вантажі гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою понад 600 тонн. Допомогу, зокрема, передали Німеччина, Латвія, Норвегія, ОАЕ, Ірландія, Польща, Фінляндія, Швеція, Нідерланди. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми дуже вдячні нашим партнерам, які допомагають вистояти у боротьбі з агресором. Завдяки цій підтримці українські енергетики мають можливість відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти та стабілізувати роботу енергосистеми», – зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Серед наданого Україні обладнання – понад 230 генераторів, потужний високовольтний трансформатор, 880 бочок трансформаторної оливи, понад 25 км проводів та кабелів, магістральні газові труби, різноманітне електротехнічне обладнання.

Отримана допомога розподіляється між компаніями, які найбільше постраждали від російських атак, працюють у прифронтових регіонах чи перебувають під постійною загрозою обстрілів.

Загалом за координації Міністерства енергетики України з початку повномасштабного вторгнення українські енергетики отримали 1138 вантажів гуманітарної енергетичної допомоги вагою близько 15,5 тисячі тонн, яку надали 36 країн світу.