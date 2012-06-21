Черепи ссавців, які з’явилися в перші 100 000 років після вимирання динозаврів.

Приблизно 66 мільйонів років тому із Землею зіткнувся великий астероїд, через що сталося крейдове вимирання. З планети зникло 75% видів живих істот, найвідоміші з яких динозаври, птерозаври і водні ящури. (За деякими новими даними, динозаври і так були готові вимерти, просто астероїд їм в цьому сильно допоміг.) Справедливості заради варто сказати, що й інші пояснення вимирання крім астероїда, які або доповнюють астероїдну гіпотезу, або замінюють її, але так чи інакше вимирання все одно відбулося.

Цим скористалися ссавці, які в епоху динозаврів були скромними невеликими створіннями, які вибиралися з укриттів c настанням темряви і аж ніяк не домінували в екосистемі. Зникнення динозаврів та інших ящурів дало звірам шанс: вони освоїли найрізноманітніші екологічні ніші, пристосувалися жити при світлі дня, навчилися плавати, літати, полювати один на одного і на інших тварин.

Але це все в загальних рисах, а ось деталі того, як звірі жили відразу після крейдо-палеогенового вимирання, досі з'ясувати не вдавалося. У палеонтологічних знахідках, що відносяться до того часу, весь час чогось не вистачало, щоб відновити повну картину початку розквіту звірів. Однак кілька років тому в північноамериканському штаті Колорадо вдалося виявити велике скупчення залишків тварин і рослин, що дозволило детально описати, що відбувалося на Землі в перший мільйон років після падіння смертоносного метеорита.

Датувати залишки вдалося завдяки 37 тисячам зразків пилку і спор. Вимирання торкнулося не тільки ящурів: судячи із знайдених решток тварин, до катастрофи в тому місці в достатній кількості водилися звірі розміром з єнота, які потім зникли. У першу тисячу років після падіння астероїда ссавці були представлені істотами розміром з велику щура, які блукали заростями папороті.

Через 300 000 років після падіння астероїда на Землі знову з’явилися звірі, схожі на цей вид Loxolophusa.

Але вже через 100 000 років кількість видів ссавців подвоюється, і знову з'являються види розміром з єнота; в цей же час на Землі з'являються пальмові ліси. За наступні 200 000 років біорізноманіття звірів виростає втричі, і з'являються види, що важать 25 кілограм. До пальм додаються рослини, що дають різні їстівні горіхи. Нарешті, через 700 000 років після астероїдної катастрофи на Землі розквітають бобові рослини, в чиїх плодах багато білка, і ссавці отримують додатковий еволюційний поштовх вони знову збільшуються в розмірі, і тепер серед них 50-кілограмові істоти. У порівнянні з тими, що вижили «щурами» нові види були в сто разів більшими.

У статті в Science дослідники з Музею природознавства Денвера пишуть, що за мільйон років після вимирання було три періоди потепління (це вдалося встановити за формою листя: у рослин в більш теплому кліматі форма листка зазвичай відрізняється від тих, що ростуть в більш холодному кліматі). Одразу після падіння астероїда температура на Землі піднялася на цілих 5° С і, швидше за все, через вулкани: в той час вони були особливо активні. З кожним потеплінням рослинність ставала більш різноманітною, а слідом з’являлися різні звірі.

Дивно, що ссавці оговталися від астероїдної катастрофи менш ніж за мільйон років, проте знахідки понад 7000 решток рослин і тварин говорять самі за себе. Очевидно, що звірі не могли б так швидко еволюціонувати, якби їм не «допомагали» рослини, що давали їжу і формували нові екологічні ніші. Насправді, саме про такий розвиток подій палеонтологи здогадувалися і раніше, але недолік матеріалу не давав тут достатньої впевненості. З новими знахідками швидкий розвиток ссавців стає більш наочним.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»