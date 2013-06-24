Стійкість української економіки та українського бізнесу дозволяє Україні розраховувати на іноземні інвестиції.

На цьому під час інвестиційної конференції Dragon Capital's Ukraine Virtual Investor Conference наголосила Перша віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Мінекономіки.

«Поєднання статусу кандидата в члени ЄС та «Плану Маршалла» для нашої держави надасть додаткові гарантії інвесторам, а доступ української продукції до ринків країн ЄС та G7 дозволить їм розвивати канали збуту», – зазначила Юлія Свириденко.

Міністр економіки також підкреслила, що практичні цілі Уряду орієнтовані на створення робочих місць в Україні, аби люди могли якнайшвидше повернутися додому. Тому важливий будь-який бізнес, який розпочне або відновить свою діяльність в Україні.

Це особливо важливо в контексті масштабного плану відновлення, який сьогодні напрацьовується Урядом. Очікується, що перша фаза відновлення триватиме близько 3-9 місяців. Протягом цього періоду підприємства відновлять свою діяльність, створять робочі місця та вакансії, втрачені під час війни, і повернуться до виробництва товарів та послуг мирного часу. Відновлення інфраструктури та капіталу займе більше часу – до 5-10 років.

«Економіка почне зростати швидшими темпами, ніж до війни. І це стане вигідним моментом для інвестування в Україну. Відкриється широкий спектр можливостей, якими варто скористатися», – зауважила Юлія Свириденко.

За її словами за понад 100 днів війни українська економіка вижила та адаптувалася. Українські експортери продовжують працювати, незважаючи на блокаду морських портів.