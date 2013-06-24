14 серпня відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення законодавства з питань державного управління, співголовами якої стали Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов та перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

«Належне врядування — один з головних чинників конкурентоспроможності держави, розвитку її економіки та передумова європейської інтеграції. Система державного управління в нашій країні вже продемонструвала свою ефективність у складних умовах, коли вистояла в перші місяці війни. Однак нам все ще є куди рухатися. На сьогодні крім реформування системи оплати праці державних службовців залишаються відкритими питання відновлення конкурсів на посади державної служби, налагодження ефективної системи дисциплінарного впливу, вдосконалення системи оцінювання державних службовців тощо», — зазначив Олег Немчінов.

Учасники засідання обговорили напрями, які потребують залучення фахових експертів, а також заслухали звіт про підсумки впровадження реформи оплати праці державних службовців за перше півріччя 2024 року.

По закінченні засідання робочої групи було вирішено, що для подальшого впровадження реформи системи оплати праці потребують врегулювання такі питання:поліпшення процедури проведення класифікації посад державної служби;удосконалення Каталогу типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад;визначення алгоритму проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану;уточнення процедури погодження результатів класифікації; ліквідація великих розривів між посадовими окладами в сім’ях посад та між сім’ями;державні органи, які виконують однаковий за складністю та відповідальністю функціонал, не мають належати до різних рівнів (і типів) під час встановлення розмірів посадових окладів, повідомляє Служба Міністра Кабінету Міністрів.