Однією зі складових політики «Зроблено в Україні» є залучення інвестицій у реальний сектор — це зокрема програма компенсацій для проектів зі значними інвестиціями, компенсації за облаштування індустріальних парків. І також важливий фактор для потенційних інвесторів — страхування від воєнних ризиків. За пів року від старту політики за кожним із цих напрямків є напрацювання. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Інвестиційні проекти із значними інвестиціями

Перший проект, який пройшов оцінку Мінекономіки та отримав оцінку про доцільність реалізації, очікує на підписання інвестиційного договору. Розпорядження про підписання спеціального інвестиційного договору нині на погодженні дотичних міністерств та відомств.

Ще три інвестиційні проекти подано на оцінку Мінекономіки. Два інші проекти пройшли другий етап оцінки. Ще п’ять — готують пакети документів, щоб податися на розгляд до Мінекономіки.

“За ці пів року ми запровадили нові механізми підтримки для інвесторів, зокрема компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, компенсації вартості інженерно-транспортної інфраструктури, збудованої інвесторами, звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва. Крім того, надали інвесторам можливість розпочати реалізацію проектів із значними інвестиціями за 18 місяців до подачі заявки на державну підтримку, аби якомога більше заявників могли претендувати на підтримку. І вже зараз ми бачимо активну зацікавленість ринку, кількість поданих заявок добре це відображає”, — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Механізмом передбачена можливість компенсації до 30% капітальних інвестицій, які витрачає інвестор на реалізацію цього проекту.

Також Уряд розширив сфери реалізації проектів на такі галузі, як електронні комунікації, виробництво біоетанолу, біогазу та біометану. Суттєвою зміною стало зменшення мінімальної вимоги щодо обсягу інвестицій з 20 млн євро до 12 млн євро.

У державному бюджеті на 2024 рік на цю програму передбачено 3 млрд гривень. Інвестори можуть отримати компенсацію до 30% вартості проєкту.

Компенсації за облаштування індустріальних парків

Вже доступна можливість для індустріальних парків подаватися на компенсації. Міністерство економіки та АТ «Укрексімбанк» підписали договір про співпрацю, що дозволяє ініціаторам створення індустріальних парків отримувати державне стимулювання за двома напрямами:

Безповоротне фінансування для облаштування інфраструктури парків.

Компенсація витрат на підключення до інженерно-транспортних мереж.

Очікується, що подібні договори будуть укладені ще з двома державними банками.

Державний бюджет на 2024 рік передбачає 1 млрд грн на стимулювання створення індустріальних парків. Програма надає інвесторам максимальне стимулювання до 150 млн грн на умовах співфінансування 50/50, а для парків на деокупованих територіях держава покриває 80% витрат.

“Індустріальні парки є ключовою складовою програми "Зроблено в Україні", спрямованої на залучення інвестицій у реальний сектор економіки. Вони мають потенціал залучити $3-5 млн інвестицій та створити 50-100 робочих місць на гектар, генеруючи $7-10 млн щорічного доходу. І що важливо — сприяють переходу України від сировинної до переробної економіки”, — зазначила Юлія Свириденко.

На сьогодні зареєстровано 86 індустріальних парків у всіх областях України. З них 17 були створені за останні пів року, що перевищує річні показники за попередні три роки.