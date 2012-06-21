Жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18 відбулося 13 квітня в Ньйоні. Рома, Ліверпуль, Реал і Баварія – хто з ким зіграє?
Жеребкування Ліги Чемпіонів відбулося у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні. Участь у ньому взяв мер міста Києва Віталій Кличко (нагадаємо, що саме в українській столиці пройде фінал ЛЧ), наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко, а також – легенда італійської Роми Франческо Тотті.
Результати жеребкування Ліги Чемпіонів:
♦ Баварія – Реал Мадрид
♦ Ліверпуль – Рома
Перший поєдинок пара Баварія – Реал зіграє в Мюнхені, а Ліверпуль буде приймати Рому на "Енфілді". Матчі-відповіді відбудуться у Мадриді та Римі відповідно. Номінальним господарем фінальної гри стане переможець пари Баварія – Реал.
Перші ігри 1/2 фіналу Ліги Чемпіонів пройдуть 24 і 25 квітня, а матчі-відповіді – 1 і 2 травня. Фінал ЛЧ-2018 запланований на 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський".