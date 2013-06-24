У Берліні Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Ця зустріч уже третя за нинішню осінь, але саме її глава держави назвав найважливішою за весь час повномасштабного російського вторгнення. Президент представив Олафу Шольцу план перемоги та обговорив із канцлером головне в ньому.

«Цей план є мостом до проведення результативного Саміту миру, який справді поставить крапку у війні. Тобто цей планне на заміну нашій мирній ініціативі, а щоб саме посилити позиції України заради наближення до миру», — наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Німеччині та особисто Олафу Шольцу за весь спектр наданої допомоги: оборонну, економічну, політичну, а також зокрема за участь у першому Саміті миру та підтримку формули миру.

«Німеччина найбільше допомогла нам із ППО. І це факт. Це врятувало тисячі життів українців і дає нашим містам і селам захист від російського терору», — зазначив Президент.

Окремий фокус переговорів — реалізація положень двосторонньої безпекової угоди наступного року, робота спільних підприємств із ремонту бронетехніки на території України та започаткування спільного виробництва озброєнь. Володимир Зеленський запропонував Олафу Шольцу розглянути можливість фінансування українського виробництва далекобійних засобів.

Канцлер Німеччини запевнив, що наступного року ФРН продовжить військову підтримку України.

«Крім того, до кінця року ми за підтримки партнерів Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 мільярда євро. Він містить також ППО — IRIS-T, Skynex, Gepard, гаубиці, самохідні артилерійські установки, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси», — сказав Олаф Шольц.

У Берліні Володимир Зеленський зустрівся також з Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Глава Української держави подякував ФРН за європейське лідерство в кількості наданої Україні допомоги, передусім в оборонній галузі. Він наголосив, що важливо зберегти її на такому самому високому рівні й наступного року.

Основна тема переговорів — безпекова ситуація в Україні та потреби на тлі постійних російських ударів по енергетичній мережі та активних бойових дій на фронті.

Під час зустрічі також обговорили розвиток регіональних партнерств, зокрема із прифронтовими областями, і домовилися продовжувати робити все, щоб і надалі розвивати мережу такої співпраці.

Президент Німеччини відзначив успіх його патронату над відбудовою Чернігівщини. Федеральна земля Мекленбург-Передня Померанія підтримала певні проєкти, зокрема ініціативу першої леді Олени Зеленської щодо облаштування укриттів у закладах освіти в Чернігівській області.

Франк-Вальтер Штайнмаєр також запевнив у непохитній підтримці України й солідарності німецького народу з українцями.

В Апостольському палаці Ватикану Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском. Глава держави подякував Його Святості за молитви заради миру для України, духовну близькість з українцями, гуманітарну допомогу та участь Ватикану в першому Саміті миру. Володимир Зеленський розповів про роботу над реалізацією формули миру, зокрема про конференцію щодо повернення полонених і депортованих українців, яка відбудеться 30—31 жовтня в Канаді на рівні міністрів. Він запросив представника Ватикану взяти участь у цьому заході.Президент зазначив, що в російському полоні перебувають поранені, важкохворі, жінки та діти.

«росія продовжує примусове переселення наших українських дітей — з одних окупованих районів в інші. А також продовжує депортувати наших українських дітей у росію. І надзвичайно важко потім узагалі шукати цих дітей», — зауважив глава держави.

Окремо Володимир Зеленський зробив наголос на полонених журналістах і розповів, що напередодні стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Він попросив понтифіка сприяти поверненню додому українських журналістів, громадських діячів, керівників громад з окупованої території, усіх захоплених у полон. На зустрічі домовилися, що Україна передасть список полонених журналістів.

«Нам відомо, що в полоні в росії понад 400 жінок. Точно підтверджено через Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші джерела, що в полоні перебувають 1700 цивільних людей. За нашими даними, це число може бути суттєво більшим», — зазначив глава держави.

Президент акцентував, що майже всі, хто повертається з полону, потребують медичної допомоги і тривалої реабілітації.

Також у Ватикані Президент України зустрівся з Державним секретарем Святого Престолу кардиналом П’єтро Пароліном і секретарем з відносин між державами та міжнародними організаціями архієпископом Полом Галлагером.

Джерело: Офіс Президента