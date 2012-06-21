Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Успішно виступив у міжнародному конкурсі «Зірка», що проходив онлайн, юний вихованець Сумської дитячої художньої школи імені М. Лисенка 14-річний Олексій Мар’єта. Його пластилінові скульптури відомого німецького політичного діяча Отто фон Бісмарка, а також фігури казкових героїв Володаря лісу, Діда Мороза принесли йому Гран-прі і визнання скульпторського таланту.
Як повідомило Суспільне, всі три роботи заважили 23 кілограми. Найлегшим виявився Дід Мороз — 3, решта обоє — по 10 кілограмів. Однак цінність не в обсягах використаного різнокольорового пластиліну, а в самих роботах. Кожна з них має свою історію створення, мотиви, натхнення, яке неодмінно супроводжує творчий процес.
Ліпленням Олексій захоплюється 10 років. Першим колись виліпив жирафа, чим неабияк потішив насамперед рідних. Звідтоді вільний час залюбки віддає улюбленому заняттю.
Нещодавно одну зі своїх недавніх робіт — Домового — хлопець представив на міжнародний онлайн-конкурс, який зараз проходить у Болгарії.